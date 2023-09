Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 19 000 $ à la Classique internationale de canots de la Mauricie





QUÉBEC, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer, par l'intermédiaire du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, une somme de 19 000 $ à la Classique internationale de canots de la Mauricie, qui a lieu à La Tuque jusqu'au 4 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Compétition d'endurance d'envergure, la Classique internationale de canots de la Mauricie accueille chaque année des athlètes de renommée mondiale sur la légendaire rivière Saint-Maurice. Pour cette 90e édition, plusieurs spectacles musicaux sont au programme.

Citations

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre culturelle et touristique de qualité. Notre gouvernement est fier de s'associer au succès de la Classique internationale de canots de la Mauricie, qui permet chaque année à des milliers d'amateurs de la course en canots de vivre leur passion. Cet événement rehausse l'attractivité touristique du Québec et génère des retombées économiques importantes. Je salue le comité organisateur qui a travaillé fort pour la réussite de cette édition. J'invite le public à sortir en grand nombre encourager les coureurs. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis 1934, la Classique internationale de canots de la Mauricie surprend par la persévérance et l'endurance des sportifs. Cette compétition permet chaque année à des dizaines d'athlètes de se surpasser. Je suis heureuse que le gouvernement du Québec lui accorde son soutien. Cet événement dynamise l'industrie touristique de la Mauricie. J'invite le public à suivre les canotiers le long de la très belle rivière Saint-Maurice en admirant le magnifique paysage et à visiter les divers attraits touristiques. Bonne Classique! »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet action communautaire)

Faits saillants

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe

www.quebec.ca

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux

Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

1 septembre 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :