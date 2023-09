Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 72 000 $ au festival Bières et Saveurs de Chambly





QUÉBEC, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer, par l'intermédiaire du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, une somme de 72 000 $ au festival Bières et Saveurs de Chambly, qui a lieu jusqu'au 4 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le festival Bières et Saveurs de Chambly fait partie des plus grands rendez-vous de dégustation de bières artisanales au Québec. Chaque année, une centaine d'exposants présentent le fruit de leur travail au grand bonheur des amateurs de bières et autres boissons spiritueuses du terroir. Pour cette 20e édition, le public aura droit à des spectacles, à des conférences sur la bière ainsi qu'à des activités pour les enfants.

Citations

« Le festival Bières et Saveurs de Chambly est devenu un incontournable au fil des ans. Il dynamise l'industrie événementielle du Québec et contribue à son rayonnement à titre de destination touristique de choix. Ce rassemblement festif permet à nos brasseurs de mettre en lumière leurs talents. Félicitations à l'équipe organisatrice qui a toujours travaillé avec acharnement pour la réussite de l'événement! J'invite le public à venir profiter en grand nombre de ces instants mémorables. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le festival Bières et Saveurs de Chambly, c'est une vitrine exceptionnelle pour la région. Des milliers de personnes convergent chaque année sur le site du Fort-Chambly. De plus, l'événement permet à nos entrepreneurs locaux de mettre en valeur leur savoir-faire. Depuis sa première édition, ce rendez-vous ne cesse de gagner en popularité. Et il n'y a pas meilleur moment que la saison estivale pour se détendre et faire de nouvelles découvertes. J'invite tout le monde à mettre à profit leur séjour dans la région pour visiter ses nombreux attraits touristiques. Bonne dégustation! »

Jean-François Roberge, député de Chambly, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

Faits saillants

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

