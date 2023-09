Autre incident grave et drame encore évité de justesse à l'Institut Pinel





MONTRÉAL, le 1er sept. 2023 /CNW/ - Ce mercredi soir 30 août vers 19 h, un incident grave impliquant quatre patients mineurs dans la cour de l'Institut Philippe-Pinel a déclenché une intervention mobilisant une vingtaine de membres du personnel en plus des policiers et des pompiers de Montréal. Les patients ont brisé le cadenas d'un cabanon, puis démantelé un barbecue et brisé des tables et des raquettes pour se fabriquer des armes improvisées. Ils se sont aussi saisis d'une bombonne de propane qu'ils menaçaient d'allumer avec un briquet.

12 intervenants spécialisés en pacification et en sécurité (ISPS) ont été mobilisés en plus de quelques cadres. Le syndicat des employés de l'Institut, section locale 2960 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), déplore les interventions malavisées et la témérité de cadres durant la crise, en contravention avec les protocoles et recommandations de la CNESST et de l'ASSTSAS. Il souligne aussi que la caméra qui aurait pu capter la scène était hors service, situation connue de la direction.

Cet incident est survenu deux semaines après un autre semblable au même endroit avec des patients de la même unité. Le 16 août, deux patients mineurs avaient grimpé sur le cabanon pour tenter de s'évader de l'établissement, après quoi des armes improvisées avaient été trouvées dans leurs chaussures. Immédiatement après, des employés avaient rapporté à la direction les risques reliés au cabanon de même qu'au barbecue et aux tables remisés à l'intérieur, mais de toute évidence, la réaction de l'employeur a été inadéquate.

« Depuis des mois, nous réclamons une meilleure prise en charge du risque pour nos membres, trop souvent victimes d'agressions violentes. L'employeur et le gouvernement font la sourde oreille. Mercredi, encore une fois, nous avons évité une catastrophe par pure chance. Qu'attend la direction de l'établissement pour prendre enfin ses responsabilités et faire appliquer les protocoles sécuritaires établis? Qu'est-ce que ça prendra pour que le ministre de la Santé et le ministre responsable des Services sociaux, messieurs Dubé et Carmant, interviennent enfin pour remettre de l'ordre à l'Institut? » de demander Marie-Eve Desormeaux, présidente du SCFP 2960.

Le syndicat rappelle que les employés spécialisés et d'expérience quittent l'établissement en grand nombre et que le nombre d'accidents de travail explose depuis les dernières années. Les plaintes à la CNESST ont augmenté de 800 % depuis 2022.

La section locale 2960 du SCFP représente les quelque 700 employés de l'Institut Philippe-Pinel. Ils exercent des fonctions telles qu'infirmière, sociothérapeute, ISPS, commis-surveillant d'unité, préposé à l'entretien ménager, préposé au service alimentaire et agente administrative.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 30 580 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le secteur incendie ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

1 septembre 2023 à 09:51

Communiqué envoyé leet diffusé par :