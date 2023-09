/R E P R I S E -- Horaires des succursales et des services en ligne de la SQDC à l'occasion de la fête du Travail/





MONTRÉAL, le 28 août 2023 /CNW/ - Toutes les succursales de la SQDC ainsi que son centre de relation clientèle seront fermés le 4 septembre prochain en raison de la fête du Travail. De plus, la livraison en 90 minutes ne sera pas disponible dans les régions desservies par ce service.

COMMANDES WEB

La livraison standard faite par Postes Canada sera disponible sur le site SQDC.ca le lundi 4 septembre. Toutefois, les commandes faites ce jour-là seront expédiées le lendemain .

. La livraison express le jour même sera disponible dans les zones desservies. Pour connaître les régions qui ont accès à ce service : https://www.sqdc.ca/fr-CA/a-propos/information-sur-les-achats/livraison-express.

Le ramassage des commandes Web en succursale sera disponible sur le site Web SQDC.ca, mais les clients pourront seulement récupérer leurs achats à partir du mardi 5 septembre . Pour plus de détails : https://www.sqdc.ca/fr-CA/a-propos/information-sur-les-achats/ramassage-en-succursale. Le service n'est actuellement pas disponible dans les succursales visées par la grève.

HORAIRE MODIFIÉ EN RAISON DE LA GRÈVE DANS 24 SUCCURSALES

Pour connaître les heures réduites d'ouverture ou les dates des fermetures temporaires des 24 succursales affectées par la grève : https://www.sqdc.ca/fr-CA/a-propos/le-point-sur-la-situation-actuelle

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC a pour mandat d'assurer la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité et à moindre risque, ainsi qu'à informer et éduquer les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché noir au Québec. Filiale de la Société des alcools du Québec (SAQ), la SQDC est constituée en tant que compagnie à fonds social et est une organisation distincte gérée de façon indépendante de la SAQ. Tous les profits de la Société sont versés dans un fonds qui sera réinvesti notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez sqdc.ca.

