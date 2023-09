Zendure dévoile ses innovations en matière de gestion intelligente de l'énergie propre à l'IFA Berlin 2023





BERLIN, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- Zendure, une startup EnergyTech, s'apprête à captiver les participants de l'IFA Berlin avec son écosystème ZEN+ Home, qui révolutionnera la façon dont les ménages gèrent leur consommation d'énergie. Sur place, SolarFlow , une solution révolutionnaire et SuperBase V , une solution acclamée, promettent des solutions d'énergie propre fiables et abordables.

ZEN+ Home : L'avenir de la gestion de l'énergie

ZEN+ Home de Zendure est une plateforme ergonomique et globale qui transforme la gestion de l'énergie propre pour les ménages. Elle combine parfaitement des produits plug and play avec une technologie de pointe pour une surveillance sans effort, l'automatisation énergétique et des gains d'efficacité qui réduisent les dépenses d'électricité.

ZEN+ se distingue par sa technologie avancée d'énergie propre et l'intégration de capteurs, tout en offrant des services énergétiques plus intelligents via des logiciels innovants, l'IoT et la technologie de l'IA. Cela permet aux utilisateurs de façonner activement un avenir durable en intégrant la gestion intelligente de l'énergie dans leur vie quotidienne, révolutionnant ainsi la façon dont les familles gèrent la consommation d'énergie à domicile avec des solutions rentables.

Le compteur d'énergie de Shelly, expert en IoT, et la nouvelle prise satellite améliorent encore davantage l'expérience ZEN+ Home. Ces accessoires communiquent avec SolarFlow via un serveur cloud, offrant des statistiques de consommation à la minute près et une surveillance bidirectionnelle de l'énergie de deuxième niveau à la seconde près. Cette surveillance précise permet d'affiner la distribution d'énergie en temps réel pour une consommation énergétique optimale dans les foyers.

Véritable produit hors pair, SolarFlow est un système solaire de balcon qui stocke l'excès d'énergie diurne pour la consommation des ménages la nuit. Il s'intègre parfaitement aux accessoires, y compris avec la prise intelligente, le moniteur TC, les batteries améliorées et les câbles polyvalents pour former un écosystème cohérent et convivial.

SuperBase V : Centrale électrique domestique de secours

Le SuperBase V, le produit phare de Zendure de l'année dernière, continue d'impressionner par ses capacités robustes. Ce système d'énergie domestique de secours plug and play dispose de batteries semi-solides, d'une conception modulaire et d'une capacité maximale de 64 kWh. Que ce soit pour le camping, l'alimentation de secours ou la recharge de véhicules électriques, le SuperBase V promet une polyvalence inégalée.

Lors de l'IFA 2023, Zendure présente plus que des produits, elle présente un véritable aperçu de l'avenir de la gestion intelligente de l'énergie domestique. Avec ses innovations et son engagement envers la durabilité, Zendure est sur le point de faire des progrès notables dans la révolution EnergyTech.

Pour toute question concernant les produits ou la présence de Zendure à l'IFA, veuillez contacter [email protected] .

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est l'une des startups Energy Tech qui connaît la croissance la plus rapide basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis et dans la région de la Grande Baie en Chine, au Japon, et en Allemagne. Notre mission est de fournir une énergie propre fiable et abordable aux ménages du monde entier en popularisant les dernières technologies de l'énergie.

