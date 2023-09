Rendez-vous de l'industrie touristique 2023 - Plus de 45 000 dollars amassés pour soutenir l'émergence des talents dans une industrie clé pour le Québec





MONTRÉAL, le 31 août 2023 /CNW/ - La Fondation Alliance pour la relève tient à souligner la générosité des quelques 300 participant.e.s, donateurs.trices et représentant.e.s de la relève qui se sont réuni.e.s hier pour le Rendez-vous de l'industrie touristique. Leur participation au tournoi de golf, à l'activité gourmande et à l'encan silencieux a permis de récolter 45 023 dollars au profit des finissant.e.s et jeunes professionnel.le.s en tourisme.

Le président-directeur général de la Fondation, Martin Soucy et le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, ont souligné l'importance de valoriser la relève dans un secteur qui représente un levier en matière de création d'emplois, de développement durable et responsable, de création de richesses collectives et d'occupation du territoire. La présence du journaliste et chroniqueur sportif à TVA sports, Rodger Brulotte, a été un autre fait marquant de la journée.

La Fondation tient à remercier généreusement Tourisme Montréal pour l'organisation de cet événement phare. Les sommes recueillies permettront de soutenir la mise en place de bourses et d'activités de codéveloppement des compétences professionnelles des jeunes équipiers.ères, entrepreneur.e.s et gestionnaires en tourisme.

La Fondation tient également à remercier chaleureusement tous les partenaires pour leur précieuse contribution à stimuler l'engagement, le sentiment d'appartenance et le développement du leadership dans un secteur économique clé pour la vitalité des villes et régions du Québec.

Pour connaître les offres d'implication professionnelle dans les activités de la Fondation, les possibilités de bourses ou les groupes de codéveloppement, ou encore pour faire un don en ligne, cliquez ici.

Citations

« Le Québec se démarque comme destination car l'industrie touristique a des valeurs fortes, des ambitions collectives porteuses et qu'elle compte une richesse humaine talentueuse qui est au coeur de la qualité de notre réputation. En ce sens, la Fondation a la conviction que la relève jouera un rôle déterminant dans l'avenir de notre secteur économique et que nous devons la soutenir et l'accueillir dans notre grande famille. Merci à tous les généreux donateurs, partenaires, équipiers et organisations qui s'investissent et qui croient dans son immense potentiel. »

Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et président du conseil d'administration de la Fondation Alliance pour la relève.

« La relève en tourisme est cruciale pour le dynamisme, la résilience et la pérennité de notre industrie. C'est avec une joie immense que Tourisme Montréal soutient, via ce tournoi de golf des plus rassembleurs, la Fondation québécoise de la relève en tourisme. Le montant récolté représente un investissement considérable pour préparer notre industrie au futur qui s'annonce radieux. Merci à tous d'avoir, encore une fois, répondu présent et merci à la relève de naviguer avec assurance dans cet avenir prometteur ! »

Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

À propos de la Fondation Alliance pour la relève

La Fondation Alliance pour la relève a pour mission de célébrer, soutenir et accompagner la richesse humaine de la relève. Elle reconnaît et stimule l'apport des finissant.e.s et des jeunes travailleurs.euses motivé.e.s à faire carrière en tourisme, tout en contribuant au développement de leur leadership et de leur volonté d'engagement à long terme au sein de l'industrie touristique québécoise.

