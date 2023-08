Le ministre Vandal annonce un investissement dans le populaire événement de Noël du marché communautaire de Fireweed





Le financement de CanNor servira à l'expansion du marché des 12 jours de Noël, qui connaît un grand succès, afin d'offrir davantage de possibilités économiques aux artistes locaux.

WHITEHORSE, YT, le 31 août 2023 /CNW/ - Le caractère des collectivités se reflète dans leurs récits et dans leur art. C'est pourquoi les artisans locaux jouent un rôle économique important au Yukon. Le marché communautaire Fireweed soutient les artisans locaux qui fabriquent des produits de qualité issus de l'agriculture locale, de l'élevage, de la cueillette sauvage ou de l'artisanat. Il offre un espace à ces artistes pour atteindre de nouveaux publics et développer leurs entreprises.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, et Brendan Hanley, député du Yukon, ont annoncé un investissement de 38 500 $ pour l'expansion du marché communautaire Fireweed des 12 jours de Noël. En ajoutant le soutien de l'organisation à but non lucratif, du gouvernement du Yukon et des commerçants, le marché de Noël bénéficiera d'investissements de 184 000 $ sur deux ans.

Ces investissements permettront l'expansion du marché de Noël annuel en le déplaçant dans la maison longue du Centre culturel de Kwanlin Dün. Ils offriront également au marché communautaire Fireweed la possibilité d'augmenter de 25 % le nombre de commerçants participants, portant le total à 149 commerçants. Ils faciliteront en outre l'acquisition de systèmes de point de vente et de tables ainsi que d'autre matériel pour les commerçants.

Le marché des 12 jours de Noël est très prisé par les artisans vendeurs en raison de la forte demande pour leurs produits pendant la période des fêtes de fin d'année. Ce marché incarne la priorité du gouvernement du Canada en faveur d'une économie plus inclusive, puisque de nombreux artisans sont des femmes, des peuples autochtones, de nouveaux arrivants au Canada, des personnes racisées et des membres de la communauté 2ELGBTQI+.

« Les artisans locaux apportent une contribution importante à l'économie du Yukon. Ils créent des articles uniques qui ont une signification profonde, non seulement pour les artistes qui les fabriquent, mais aussi pour celles et ceux qui les achètent. En appuyant l'expansion du populaire marché communautaire Fireweed des 12 jours de Noël, notre gouvernement aide à soutenir la communauté diversifiée d'artistes locaux du Yukon et à offrir davantage de possibilités économiques. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Le marché communautaire Fireweed des 12 jours de Noël est un élément essentiel du tissu urbain de Whitehorse depuis de nombreuses années. Ce n'est pas seulement un endroit où l'on peut acheter des cadeaux de Noël uniques, c'est aussi un marché important où un groupe diversifié d'artisans locaux vendent leurs produits. Je suis ravi que CanNor investisse dans l'expansion du marché et contribue à soutenir son réseau d'artisans. »

- Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« Ce financement permettra à la FCMS de continuer à promouvoir une production et une consommation locales diversifiées et consciencieuses, à mesure que la demande augmentera de la part de nos vendeurs et de nos clients. Le marché de Noël des 12 jours est une célébration de l'esprit communautaire, qui rassemble les fabricants et les agriculteurs du Yukon pour qu'ils partagent leurs talents, leur dévouement et leur culture avec les acheteurs locaux et visiteurs. C'est un événement que les gens attendent avec impatience toute l'année, et nous sommes ravis d'avoir l'occasion d'élargir et de diversifier l'offre du marché cette saison. »

- Katie Young, présidente, marché communautaire Fireweed

Depuis 2005, le marché communautaire Fireweed encourage la production et la consommation de produits du Yukon , offrant des expériences authentiques aux résidents et aux touristes en soutenant les entrepreneurs et les petites entreprises locales et en mettant directement en contact les consommateurs avec les producteurs de biens de qualité.

, offrant des expériences authentiques aux résidents et aux touristes en soutenant les entrepreneurs et les petites entreprises locales et en mettant directement en contact les consommateurs avec les producteurs de biens de qualité. Les inscriptions pour le marché de Noël 2023 sont ouvertes depuis le 13 août 2023 et prendront fin le 3 septembre 2023. Le marché sera ouvert du 6 au 19 décembre 2023.

prendront fin le 3 septembre 2023. Le marché sera ouvert du 6 au 19 décembre 2023. Le programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) réalise des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

