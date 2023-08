Le CRTC approuve l'inclusion de Natyf TV dans le service de base télévisuel





MONTRÉAL, le 31 août 2023 /CNW/ - Le CRTC a finalement approuvé une nouvelle licence de distribution obligatoire à Natyf TV, une chaîne francophone axée sur la diversité. Ainsi dès cet automne Natyf TV sera disponible au service de base des abonnés de tous les câblodistributeurs et autres fournisseurs de services télé au Québec.

Depuis son lancement en juin 2018, Natyf TV offre une programmation ayant pour thèmes les enjeux de société, la culture, la mode, les arts et le bien-être. Elle a pour mandat de cibler plus de 1.3 million de Québécois issus des communautés culturelles correspondant à plus de 16% de la population québécoise. Les émissions diffusées sont produites par des créateurs issus des communautés culturelles offrant ainsi des perspectives représentant la diversité.

« Natyf TV est à priori un média représentatif de la réalité multiculturelle du Québec d'aujourd'hui. Elle se veut être une plateforme de découverte et avant-gardiste », affirme avec fierté Jean-Yves Roux, directeur général de la station. « Malgré la forte opposition des entreprises de télécom à laquelle nous avons dû faire face pour obtenir notre licence, nous prouverons à l'industrie que le CRTC a pris la bonne décision. Les autres médias établis doivent nous voir comme un allié fournissant un service totalement complémentaire à l'offre existante. »

Les détails de la nouvelle programmation 2023-2024 de Natyf seront dévoilés lors d'un lancement prévu le 18 septembre.

Pour consulter la décision du CRTC : https://www.canada.ca/fr/radiodiffusion-telecommunications/nouvelles/2023/08/le-crtc-ajoute-natyf-tv-au-forfait-de-television-de-base-au-quebec.html

À propos de Natyf TV

Natyf TV est une chaîne francophone axée sur la diversité et la découverte des différentes cultures. Elle a pour mission de refléter, à travers sa programmation, les préoccupations des différentes communautés culturelles francophones qu'elle dessert. De plus, Natyf veut agir comme un tremplin important pour la relève issue de cette diversité.

