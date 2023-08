Volvo Financial Services et Junior Achievement Worldwide unissent leurs forces pour promouvoir la littératie financière auprès de 14 000 jeunes





GREENSBORO, Caroline du Nord, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, Volvo Financial Services (VFS) a conclu avec succès une collaboration d'une année avec JA (Junior Achievement) Worldwide, diffusant un message d'autonomisation économique grâce à l'éducation financière à plus de 14 000 jeunes dans des pays tels que le Brésil, la France, l'Inde, l'Italie, le Pérou, l'Afrique du Sud, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Collectivement, plus de 140 membres de l'équipe de VFS se sont engagés bénévolement dans neuf pays différents, en collaboration avec les enseignants de JA, pour insister sur l'importance de l'acquisition des compétences financières, de l'esprit entrepreneurial, de l'établissement d'objectifs financiers, de la gestion budgétaire et bien d'autres aspects encore.

« L'enseignement de compétences et de concepts financiers donnera à ces étudiants la capacité et l'état d'esprit nécessaires pour faire des choix financiers éclairés plus tard dans la vie, ce qui se traduira par des communautés fortes et une société plus forte », a déclaré le président de VFS, Marcio Pedroso. « Près d'un de nos employés sur cinq dans ces neuf pays a choisi de donner de son temps, et je leur suis reconnaissant de leurs efforts, ainsi que des conseils fournis par JA Worldwide. Ensemble, nous avons eu un impact réel sur la vie de nombreux jeunes dans le monde entier. Nous sommes impatients de poursuivre les progrès réalisés au cours de l'année écoulée. »

Les neuf pays ont été sélectionnés en fonction des lieux où les employés de VFS vivent et travaillent, et le programme d'études a été adapté à la région locale à partir des vastes ressources de JA. Un exemple est le programme JA Company, qui permet aux étudiants d'exercer les compétences pratiques nécessaires pour conceptualiser, capitaliser et gérer leur propre entreprise commerciale afin de répondre à un besoin ou de résoudre un problème dans leur propre communauté. Le programme JA Company a été enseigné en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni, les volontaires de VFS fournissant des conseils et une expérience du monde réel aux startups dirigées par les étudiants.

« Le partenariat de VFS avec JA n'investit pas seulement dans le développement des compétences financières des jeunes dans neuf zones géographiques », a déclaré Asheesh Advani, PDG de JA Worldwide, « mais il permet également aux employés bénévoles de VFS de travailler directement avec les étudiants en tant que mentors et modèles. La théorie du changement de JA, développer l'auto-efficacité chez les jeunes, dépend de modèles adultes comme ceux de VFS, qui encadrent les étudiants de JA et partagent leur propre chemin vers un avenir financier sain. »

La collaboration entre VFS et JA s'inscrit parfaitement dans les ambitions globales du Groupe Volvo en matière de développement durable, qui comprend un engagement envers chacun des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. L'enseignement des compétences financières aura un impact positif sur plusieurs ODD, y compris l'aide à l'élimination de la pauvreté, le soutien à une éducation de qualité, l'autonomisation des femmes et des filles, et plus encore.

JA est un leader mondial dans le domaine du développement de la jeunesse, avec un accent particulier sur l'éducation financière, la préparation à l'emploi et l'entrepreneuriat. Touchant plus de 15 millions de jeunes chaque année, JA offre un apprentissage pratique et immersif en matière d'entrepreneuriat, de préparation au travail, de santé financière et plus encore.

Volvo Financial Services est la branche financière captive du groupe Volvo, fournissant des services et des solutions financières qui répondent aux besoins de nos clients aujourd'hui et à l'avenir. Dédié à l'innovation, VFS soutient la société dans son adoption de solutions de transport et d'équipement durables et sert les clients et les concessionnaires du Groupe Volvo dans environ 50 marchés. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.volvofinancialservices.com ou nous suivre sur LinkedIn.

Le Groupe Volvo favorise la prospérité grâce à des solutions de transport et d'infrastructure, offrant des camions, des autobus, des équipements de construction, des solutions d'énergie pour les applications marines et industrielles, des financements et des services qui augmentent le temps de fonctionnement et la productivité de nos clients. Fondé en 1927, le groupe Volvo s'est engagé à façonner le paysage futur des solutions de transport et d'infrastructure durables. Le groupe Volvo a son siège à Göteborg, en Suède, emploie plus de 100 000 personnes et sert des clients sur près de 190 marchés. En 2022, les ventes nettes se sont élevées à 473 milliards de couronnes suédoises (45 milliards d'euros). Les actions de Volvo sont cotées au Nasdaq Stockholm.

