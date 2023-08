Carbon Centric et Fidelis New Energy signent une lettre d'intention pour le stockage de CO2 à terre





COPENHAGUE, Danemark, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- Carbon Centric AS (« Carbon Centric ») et Fidelis New Energy Europe ApS (« Fidelis ») ont signé une lettre d'intention pour stocker de manière sûre et permanente les émissions de CO 2 des clients de Carbon Centric, en utilisant le Norne Carbon Storage Hub (« Norne ») de Fidelis, récemment présenté au Danemark. Cet accord est une étape importante pour la décarbonisation des petits et moyens émetteurs biogéniques difficiles à éliminer en Europe du Nord. Cet accord garantit que les entreprises qui aspirent à devenir des pionnières dans le domaine du captage et du stockage du carbone (« CSC ») pourront stocker le CO 2 capté d'ici 2027.

Carbon Centric prévoit de commencer à installer des équipements de captage sur les sites de ses clients en 2024 et devrait stocker au moins 800 000 tonnes de CO 2 par an avec Norne d'ici 2027. Le CO 2 de Carbon Centric sera transporté jusqu'à l'installation de réception de CO 2 de Fidelis dans le port d'Aalborg. Carbon Centric est depuis longtemps un leader dans la gestion du carbone avec des projets de capture déjà en cours en Norvège et en Islande et des projets de capture potentiels au Danemark et en Suède.

Le 15 mai 2023, Fidelis a annoncé la création du Norne Carbon Storage Hub, un réseau de stockage de CO 2 à terre au Danemark. Norne donne aux émetteurs de CO 2 la possibilité d'accéder à une solution de décarbonisation sûre et rentable, conçue pour aider le Danemark à atteindre ses objectifs climatiques ambitieux pour 2030 et 2050. Norne devrait commencer ses opérations de stockage de CO 2 en 2027 pour Carbon Centric et vise à stocker plus de 20 millions de tonnes par an d'ici 2030. Carbon Centric rejoint une liste croissante de clients de Norne à la recherche d'un stockage de carbone sûr, respectueux des principes ESG et économiquement avantageux.

Depuis 2021, Carbon Centric s'efforce de fournir des solutions de capture du carbone à faible coût pour les centrales de production combinée de chaleur et d'électricité à partir de déchets et de biomasse. Carbon Centric propose de construire, de posséder et d'exploiter des installations de capture du carbone pour les petites et moyennes installations de déchets et de biomasse, offrant ainsi aux propriétaires d'actifs la possibilité de réduire leurs émissions sans avoir à payer des coûts d'investissement élevés. Carbon Centric propose également des installations de capture du carbone abordables et clés en main pour le même marché, en prenant en charge tout le processus, de la conception technique initiale à la construction, l'installation, l'exploitation et la maintenance.

« Chez Carbon Centric, nous recherchions une entreprise comme Fidelis, capable de garantir à nos clients un stockage de carbone rentable à grande échelle. Norne est visionnaire par sa capacité à évoluer rapidement et nous permettra de développer nos activités ensemble, a déclaré Kenneth Juul, directeur commercial et cofondateur de Carbon Centric. Le Danemark ayant prévu de s'orienter rapidement vers le stockage de carbone à terre, et Fidelis ayant prévu de fournir des solutions de stockage de carbone à la fois au Jutland et en Zélande, nous avons la possibilité d'étendre nos activités au Danemark, après trois ans de travail sur la vision de Norne. Notre ambition est de fournir à nos clients des solutions de captage, de stockage et d'utilisation du carbone abordables pour l'ensemble de la chaîne de valeur et de réduire les émissions de CO 2 à grande échelle en aidant les petites et moyennes entreprises à se décarboniser. Grâce à ce partenariat, nous sommes bien placés pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière de stockage de CO 2 et aider ainsi le Danemark et l'UE à se décarboniser. »

« Nous sommes ravis de pouvoir fournir une solution de décarbonisation sûre et rentable à Carbon Centric et à ses clients. Carbon Centric fournit des services d'atténuation des émissions de carbone clés en main pour les petites et moyennes entreprises émettrices et permet à ces dernières de mettre en oeuvre dès maintenant des solutions de lutte contre le changement climatique. Nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec Carbon Centric pour fournir ces services à ses clients », a commenté Ulrik Weuder, directeur général de Fidelis New Energy Europe. « Norne permet une décarbonisation sûre et respectueuse de l'environnement de secteurs clés des économies danoise et européenne, tout en garantissant que les industries restent compétitives au niveau mondial grâce aux faibles coûts globaux de la réduction du CO 2 , a ajouté Bengt Jarlsjo, cofondateur, président et directeur des opérations de Fidelis. Ce partenariat avec Carbon Centric est une étape importante pour la décarbonisation du Danemark et de l'Europe du Nord. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec Carbon Centric. »

À propos de Carbon Centric

Carbon Centric est une société de services et de projets de captage, de stockage et d'utilisation du carbone (CCUS) qui travaille activement à la réduction des émissions mondiales de carbone en accélérant la mise en oeuvre et le déploiement des capacités de capture du carbone. L'entreprise se concentre particulièrement sur les usines de transformation des déchets en énergie et de la biomasse en énergie. Afin d'installer des capacités de capture du carbone à un rythme élevé, elle s'adresse à la fois aux marchés du CSC et du CCU, et assume la responsabilité de la manipulation du CO 2 en aval. Carbon Centric développe un important portefeuille de projets CCUS et vise à installer plus de 2 millions de tonnes de capacité de captage d'ici 2028. Sa première usine de captage de carbone à grande échelle sera mise en service commercial d'ici la fin de l'année 2024. Pour en savoir plus sur Carbon Centric, rendez-vous sur www.carboncentric.no .

À propos de Fidelis New Energy

Fidelis New Energy, LLC est une société de transition énergétique qui favorise la décarbonisation en investissant dans le captage et le stockage du carbone, les combustibles renouvelables et les produits à intensité carbonique faible ou négative en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Fidelis utilise une philosophie énergétique « tout ce qui précède » en mettant l'accent sur la réduction de l'intensité carbone en innovant de nouvelles technologies grâce à l'intégration de technologies éprouvées.

Fidelis New Energy a son siège à Houston, au Texas, et des bureaux à Copenhague, au Danemark (siège européen), ainsi qu'à Bâton Rouge, en Louisiane. Fidelis dispose également d'un portefeuille de technologies en instance de brevet offrant des avantages climatiques grâce à l'intégration innovante de technologies éprouvées. Pour en savoir plus sur Fidelis et ses technologies, notamment FidelisH2®, H2PowerCoolMC et CO2PowerGrowtm, rendez-vous sur http://www.fidelisnewenergy.com/ .

