Albany International clôture l'acquisition du groupe Heimbach





Albany International Corp. (NYSE:AIN) a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'acquisition du groupe Heimbach (Heimbach). Basé à Düren, en Allemagne, Heimbach est un fournisseur mondial de vêtements pour machines à papier destinés à la production de toutes les qualités de papier et de carton sur tous les types de machines, ainsi que de produits textiles de haute technologie utilisés dans divers secteurs, tels que l'agroalimentaire, la chimie, les matériaux de construction et l'automobile.

Daniel Halftermeyer, Président de Machine Clothing, a indiqué : « Les opportunités de créer de la valeur supplémentaire pour nos actionnaires et nos clients grâce à l'augmentation d'échelle, aux technologies complémentaires et à l'empreinte géographique plus large que nous offre cette transaction nous enthousiasment. Nous allons combiner efficacement les forces de chaque société pour établir une nouvelle norme en matière de valeur ajoutée pour le client, en tant que partenaire de choix de l'industrie ».

Albany a fait l'acquisition de Heimbach pour un montant de 132 millions d'euros en espèces et a pris en charge une dette nette d'environ 22 millions d'euros. La transaction a été financée par des liquidités détenues en Europe.

À propos du groupe Heimbach

Heimbach, dont le siège social se trouve à Düren, en Allemagne, est un fabricant de confiance de vêtements pour machines à papier depuis plus de deux siècles et sert ses clients principalement sur les marchés européens et asiatiques à partir de ses 9 sites de production situés dans ces mêmes régions. Heimbach fournit à ses clients des produits et des services exhaustifs en matière de vêtements pour machines à papier, et ce pour toutes les catégories de pâte à papier et de papier.

À propos d'Albany International Corp.

Albany International est un développeur et un fabricant de premier plan de composants techniques, utilisant des capacités avancées de traitement des matériaux et d'automatisation, avec deux activités principales. Machine Clothing est le premier producteur mondial de tissus et de courroies de process utilisés dans la fabrication de toutes les qualités de produits papetiers. Albany Engineered Composites est un concepteur et un fabricant en pleine expansion de composants techniques à base de matériaux avancés pour les moteurs à réaction et les cellules d'avion, destinés à des plates-formes commerciales et militaires. Albany International a son siège à Rochester, dans le New Hampshire, exploite 32 usines dans 14 pays, emploie environ 5 400 personnes dans le monde et est cotée à la bourse de New York (symbole AIN). Pour de plus amples informations sur la société et ses produits et services, veuillez consulter le site www.albint.com.

31 août 2023 à 12:20

