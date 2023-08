Annonce d'un nouveau partenariat pour protéger la Suisse avec MozzyStop : Redéfinir la protection contre les insectes





LIVERPOOL, Angleterre, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- Kingnature, une importante entreprise de produits de santé naturels et LivFul, Inc., un innovateur dans le domaine des sciences de la vie et de la technologie répulsive, unissent leurs forces pour présenter MozzyStop, un insectifuge de nouvelle génération, en Suisse et en Allemagne. MozzyStop est une lotion familiale révolutionnaire qui séduira les utilisateurs en combinant de façon unique une protection de longue durée, un profil d'innocuité de premier ordre, une sensation agréable et un parfum discret. Préparez-vous pour une nouvelle expérience d'insectifuge que vous apprécierez vraiment.

Avec l'augmentation des cas de maladie de Lyme en Suisse, le besoin d'un répulsif qui offre une protection durable et efficace contre les tiques et les moustiques n'a jamais été aussi essentiel. MozzyStop, propulsé par la technologie révolutionnaire STAYTECtm de LivFul et par l'IR3535®, est la solution idéale solution pour vous protéger, vous et vos proches.

« Nous plaçons la qualité avant tout et MozzyStop incarne parfaitement cette philosophie, a souligné Raffaele Carmine, directeur général de Kingnature. Notre mission commune avec LivFul, qui consiste à aider les individus à réaliser leur potentiel, constitue une base solide pour ce partenariat. Ensemble, nous proposons un produit qui redéfinira la protection contre les insectes et améliorera le bien-être de notre communauté. »

Hogan Bassey, co-directeur général et cofondateur de LivFul Inc. a déclaré : « Grâce à notre partenariat avec kingnature, nous sommes ravis de présenter MozzyStop en Suisse et de permettre au public de passer de bons moments sans être constament ennuyé des piqûres d'insectes. »

MozzyStop est testé dermatologiquement, adapté à toute la famille (enfants à partir de 1 an) et offre une protection fiable jusqu'à 14 heures. Contrairement aux répulsifs traditionnels qui reposent sur des ingrédients comme le DEET, les ingrédients actifs de MozzyStop sont inspirés par la nature : Le géraniol, une huile essentielle que l'on trouve dans les plantes , et l'IR3535®, un synthétique inspiré de l'acide aminé naturel bêta-alanine .

Le secret de la protection étendue de MozzyStop réside dans la technologie innovante STAYTECtm de LivFul, conçue pour contrôler la libération de l'agent antimoustiques pendant 14 heures. Cette formule unique garantit que le répulsif s'évapore progressivement, optimisant ainsi son efficacité tout en réduisant l'absorption par la peau. La lotion lisse ne laisse aucun résidu gras ou collant sur votre peau, assurant un confort maximum et éliminant les problèmes de poussière et de saleté qui s'y accrochent.

MozzyStop, disponible dans un format lotion de 100 ml, peut être commandé facilement sur kingnature.ch ou kingnature.de . Ses propriétés résistantes à l'eau et à la sueur en font un compagnon idéal pour les activités de plein air, et vous permettent de profiter de l'extérieur sans vous préoccuper constamment des piqûres d'insectes.

Pour en savoir plus sur l'engagement de LivFul envers des solutions de santé transformatrices, veuillez consulter livful.com. Pour en savoir plus sur la technologie révolutionnaire STAYTECtm, veuillez consulter staytec.net. Pour en savoir plus sur MozzyStop et kingnature, rendez-vous sur www.kingnature.ch.

LivFul Inc. est une entreprise pionnière d'innovation en matière de santé et une plateforme de développement communautaire, animée par la conviction que tout le monde mérite de vivre libre, de vivre bien, et de vivre à son plein potentiel grâce à l'accès à des solutions de santé transformatrices.

Kingnature se spécialise dans le développement, la production et la distribution de compléments alimentaires naturels, d'aliments fonctionnels et de cosmétiques naturels testés scientifiquement pour promouvoir la santé et le bien-être durables.

IR3535 est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne

