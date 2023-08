Présentation de VigorPool à l'IFA 2023 : Moderniser les maisons grâce à des innovations en matière d'énergie verte pour un avenir durable





VigorPool, société pionnière dédiée aux solutions de stockage énergétique durable, est fière de présenter ses dernières innovations : le système de stockage d'énergie solaire pour balcon et le système de stockage énergétique résidentiel. Ces offres avant-gardistes s'adressent aux familles soucieuses d'un mode de vie écologique en exploitant l'énergie solaire tout en préservant les ressources de la Terre. Pour en savoir plus, consultez notre site officiel ou découvrez leurs capacités à l'occasion du salon IFA 2023 de Berlin.

Système de stockage énergétique solaire pour balcon : au service des maisons vertes

Le système de stockage d'énergie solaire VigorPool Balcony intègre un micro-onduleur, des panneaux solaires et une batterie de stockage d'énergie VigorPool 2 240 Wh pour un stockage énergétique efficace, offrant ainsi une solution exhaustive pour les ménages. Ce système offre une utilisation ultime de l'énergie solaire qui dépasse l'imagination.

Solutions de batteries solaires : des économies intelligentes pour les ménages

Avec une production annuelle d'électricité d'environ 1 460 kWh, ce système pourrait permettre à une famille d'économiser environ 500 euros(i) par an. Il combine le double MPPT (800 W d'entrée maximum) avec le micro-onduleur pour alimenter directement les maisons avec de l'énergie solaire propre. Cette solution réduit la pression sur le réseau pendant les heures de pointe et minimise la dépendance à l'égard des réseaux, ce qui se traduit par une réduction des factures d'énergie. Le système agit comme une source d'énergie de secours fiable pendant les pannes et peut même fournir l'énergie excédentaire au réseau public pour gagner un paquet.

(i)Calcul basé sur les tarifs actuels de l'électricité en Allemagne.

Exploiter les mesures d'incitation des pouvoirs publics

Au fur et à mesure que la tendance à l'utilisation d'énergies propres s'accentue, les gouvernements du monde entier mettent en place des politiques d'incitation, y compris des subventions(ii), pour encourager l'adoption de solutions comme le système de stockage d'énergie solaire pour balcons.

(ii)Pour des informations détaillées sur les politiques disponibles, veuillez vous référer à la page web officielle du gouvernement.

Taille mini, énergie maxi

Le mode On-Grid (sur réseau) garantit la conformité aux réglementations avec une puissance de 800 W, tandis que le mode Off-Grid (hors réseau) offre une puissance robuste de 2 200 W, capable d'alimenter jusqu'à 99 % des appareils ménagers. Qu'il s'agisse d'appareils puissants comme les climatiseurs ou de gadgets de faible puissance comme les téléphones, l'énergie stockée couvre tous les besoins.

Un design épuré pour chaque espace

Tous les composants du système de stockage énergétique solaire pour balcon VigorPool sont légers et conviviaux, ce qui garantit une installation aisée. Le micro-onduleur plug-and-play, les panneaux solaires et les batteries portables optimisent l'espace et conviennent à divers environnements, y compris les balcons d'appartements, les jardins et les véhicules de loisirs. La batterie portable et le panneau solaire peuvent être facilement déconnectés pour une utilisation hors réseau.

Système de stockage énergétique résidentiel : améliorez votre indépendance vis-à-vis du réseau

Le système de stockage énergétique résidentiel VigorPool offre une solution d'alimentation exhaustive, fiable et durable, conçue pour répondre aux besoins de tous les ménages. Exploitez le pouvoir de l'innovation pour un avenir plus vert et plus autonome.

Une alimentation électrique ininterrompue pour les foyers

Malgré un déficit électrique urbain ou des pannes inattendues, le système de stockage énergétique résidentiel fiable de VigorPool garantit une alimentation électrique ininterrompue pour l'ensemble de votre foyer. Destiné à protéger votre maison contre les pénuries d'électricité en ville et les pannes soudaines, ce système garantit une alimentation en énergie ininterrompue pour l'ensemble de votre foyer. Avec une capacité impressionnante de 25 kWh, une seule charge peut répondre aux besoins d'urgence d'une famille nombreuse pendant 7 jours.

Augmenter les revenus de la famille

Non seulement cette solution très efficace récolte et stocke l'énergie solaire, mais elle fournit de l'énergie domestique pendant les heures de pointe afin de réduire les coûts et de gagner un revenu en renvoyant l'excédent d'énergie au réseau public. Elle peut également utiliser de l'électricité bon marché pendant les heures creuses pour charger complètement la batterie afin de fournir de l'énergie à la maison tout au long de la journée.

Capacité importante, solutions personnalisables

Utilisant des batteries LiFePO4 d'une capacité de 5 kWh chacune, le système de stockage énergétique résidentiel est modulaire et extensible jusqu'à 25 kWh. Choisissez entre les configurations murale et empilable pour adapter les solutions à vos besoins en énergie, en économisant de l'espace et en éliminant l'encombrement.

Fiabilité et sécurité

Doté de caractéristiques telles que le BMS et la protection IP65, VigorPool donne la priorité à la sécurité et à la praticité. Les connexions de sécurité à basse tension et la compatibilité facile améliorent la convivialité du système, assurant une protection exhaustive de votre maison.

Vers un avenir plus vert

Les innovations de VigorPool ouvrent la voie à un avenir où le stockage énergétique domestique n'est pas seulement un moyen d'économiser, mais aussi de gagner de l'argent. Rejoignez-nous pour faire de chaque jour un investissement vert et ouvrir la voie à un avenir prospère et respectueux de l'environnement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

31 août 2023 à 11:05

