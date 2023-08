Déclaration de la ministre Khera à l'occasion de la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine





L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, fait une déclaration pour marquer la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine

OTTAWA, ON, le 31 août 2023 /CNW/ - En cette Journée internationale des personnes d'ascendance africaine, nous célébrons et reconnaissons la contribution exceptionnelle des personnes d'ascendance africaine tant au Canada que partout dans le monde. Cette journée est aussi pour nous l'occasion de réaffirmer notre détermination à promouvoir l'égalité et l'inclusion, et à lutter contre la discrimination sous toutes ses formes.

Les personnes d'ascendance africaine ont contribué à façonner l'histoire et l'identité de notre pays. Les Afro-Canadiens et Afro-Canadiennes ont joué un rôle important dans le développement de notre société depuis des générations, apportant leur contribution dans tous les domaines, incluant les sciences, la politique, l'art ou la littérature. Grâce à leurs cultures dynamiques et à leurs réalisations, ils continuent à ce jour à enrichir les communautés d'un bout à l'autre du pays.

Cette journée est également le moment tout indiqué pour réfléchir et reconnaître les défis uniques auxquels les personnes d'ascendance africaine font face. Malgré les progrès réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre la discrimination systémique et le racisme qui persistent dans notre société. En tant que ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, je m'engage à lutter contre ces inégalités et à promouvoir des politiques justes qui éliminent les obstacles et favorisent l'égalité des chances pour tout le monde.

En fait, le gouvernement du Canada a lancé plusieurs mesures dans ce sens, notamment le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, l'Initiative Appuyer les communautés noires du Canada, et le Fonds de dotation philanthropique dirigé par des Noirs. Toutes ces mesures visent les mêmes objectifs : aider et soutenir les communautés noires du pays, en plus d'y investir.

À l'occasion de la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine, mes collègues et moi-même réitérons notre engagement envers l'élimination de toutes les formes de discrimination. La diversité est une réalité, l'inclusion est un choix, et l'union des deux constitue la plus grande force du Canada. Ensemble, continuons à bâtir un pays plus juste, plus égalitaire et plus inclusif pour tout le monde.

Je vous souhaite une excellente Journée internationale des personnes d'ascendance africaine!

31 août 2023 à 09:57

