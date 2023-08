Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine





OTTAWA, ON, le 31 août 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine :

« En cette Journée internationale des personnes d'ascendance africaine, nous célébrons et honorons les contributions extraordinaires de la diaspora africaine, au Canada et dans le monde entier.

« Aujourd'hui, nous célébrons les réalisations de personnes d'ascendance africaine qui ont fait figure de modèles, comme Emma Stark, qui a inspiré des générations d'élèves en tant que première enseignante noire de l'île de Vancouver en 1874, ou le Dr Stephen Blizzard, le premier médecin de l'air des Forces armées canadiennes, qui a été intronisé au Temple de la renommée médicale canadienne cette année. Les Canadiens d'ascendance africaine ont façonné notre histoire et contribuent encore et toujours à faire du Canada un endroit plus diversifié, plus prospère et plus compatissant.

« Ensemble, nous bâtissons un Canada plus juste, exempt de haine et de discrimination. Le Canada reconnaît la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies et adhère aux thèmes qu'elle propose, à savoir la reconnaissance, la justice et le développement. Voilà pourquoi le gouvernement fédéral procède au lancement de sa nouvelle Stratégie de lutte contre le racisme et à l'élaboration du tout premier Plan d'action national de lutte contre la haine. Pour favoriser l'égalité des opportunités économiques, sociales, culturelles et politiques, le gouvernement du Canada a lancé plusieurs initiatives. Ainsi, le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires aide les entrepreneurs noirs à faire croître leurs entreprises et appuie leur réussite présente et à venir. L'initiative Appuyer les communautés noires du Canada nous permet pour sa part de célébrer les communautés, d'échanger des connaissances et d'investir dans les dynamiques communautés noires du Canada. Enfin, le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs constitue une source durable de financement pour les organisations à but non lucratif et les organismes de bienfaisance reconnus dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et au service des Noirs dans l'ensemble du pays.

« Le gouvernement du Canada travaille également avec les communautés noires en vue d'élaborer la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires, qui visera à éliminer du système de justice pénale du Canada le racisme et la discrimination systémiques contre les Noirs. Cette stratégie servira également à garantir un traitement équitable devant et en vertu de la loi pour tous au Canada. Grâce à des initiatives comme celles-ci, nous éliminons les obstacles systémiques auxquels se heurtent encore les personnes d'ascendance africaine dans notre pays.

« Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à en apprendre davantage au sujet de la riche histoire des personnes d'ascendance africaine dans notre pays et des contributions qu'elles continuent d'apporter au Canada. D'un océan à l'autre, les personnes d'ascendance africaine nous aident à bâtir un avenir plus fort pour chacun de nous. »

31 août 2023

