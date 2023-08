Le nouveau rapport de DJI Agriculture sur les drones révèle une plus grande acceptation, des techniques agricoles avancées et la recherche des meilleures pratiques pour les agriculteurs





La technologie de DJI et les politiques mondiales en matière de drones aident à faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires et à la sécurité alimentaire

SHENZHEN, Chine, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- DJI Agriculture, leader mondial dans la facilitation de l'innovation agricole grâce à la technologie des drones, révèle aujourd'hui les conclusions du rapport 2022/23 de DJI Agriculture sur les drones.

« DJI Agriculture s'efforce d'améliorer l'efficacité de la gestion des terres agricoles grâce à des solutions agricoles numériques basées sur des drones agricoles intelligents, dans le respect de l'environnement et de l'écologie, a déclaré Yuan Zhang, responsable des ventes mondiales chez DJI Agriculture. Ce rapport indique que les gouvernements du monde entier et les agriculteurs adoptent l'utilisation de drones agricoles et de méthodes d'agriculture intelligente pour augmenter la production alimentaire d'une manière plus scientifique, plus durable et plus écologique. Cette approche peut réduire la quantité de produits chimiques agricoles utilisés tout en garantissant la sécurité alimentaire et l'équilibre environnemental. »

Le rapport est divisé en plusieurs sections examinant le travail de DJI Agriculture en 2022/23, les tendances politiques mondiales, les tests de drones agricoles, les innovations dans l'application des drones et les meilleures pratiques.

Travaux de DJI Agriculture en 2022/23

Depuis sa création il y a un peu plus de 10 ans, DJI Agriculture s'est développée sur six continents, couvrant plus de 100 pays et régions. Fin 2022, le nombre mondial de drones agricoles DJI dépassait les 200 000 unités, et la zone d'exploitation cumulée dépassait les 200 millions d'hectares, faisant bénéficier des avantages de la technologie aérienne à des centaines de millions de praticiens de l'agriculture. Grâce à la formation en vol, 150 000 pilotes de drones agricoles et 2 500 enseignants ont été formés pour encourager davantage de jeunes entrepreneurs à rejoindre la cause de l'agriculture scientifique et technologique et fournir un soutien talentueux au développement de l'agriculture intelligente.

Tendances politiques mondiales

Alors que la technologie des drones agricoles est de plus en plus adoptée par les agriculteurs du monde entier, les gouvernements commencent à prendre conscience des nombreux avantages qu'elle apporte au secteur. Des propositions de révision de la réglementation ont été présentées en Europe, en Amérique du Nord et au Brésil. En Chine, les drones agricoles T16, T20, T10 et T30 de DJI ont tous reçu une certification de navigabilité de la part de la CAAC.

Tests de drones agricoles

Plusieurs tests approfondis ont été menés, notamment sur la taille des projections, la dérive et les herbicides, sur l'ensemble de la gamme de drones agricoles DJI Agras.

Innovations dans l'utilisation des drones

Les drones ont été utilisés de plusieurs manières innovantes, qu'il s'agisse de la lutte contre les parasites et les maladies aux Maldives, de leur intégration aux techniques traditionnelles de culture de la vigne ou encore de l'agriculture intelligente, qui permet d'optimiser les rendements des pommes de terre et du riz. Un grand producteur de pommes de terre de l'État de Washington a constaté une réduction de 80 % des dégâts causés par les insectes en procédant à des pulvérisations ponctuelles sur un champ de 60 hectares. Au Japon, un producteur de riz local a pu économiser sur les engrais et augmenter son rendement, ce qui lui a rapporté 5 425 USD supplémentaires par hectare. Parmi les cas d'utilisation les plus novateurs, citons la pollinisation, le secouage des fleurs mortes des arbres fruitiers et la pulvérisation d'antigel et de crème solaire sur les arbres fruitiers.

Meilleures pratiques

Des discussions approfondies ont lieu dans le monde entier sur l'établissement de meilleures pratiques pour les drones agricoles, notamment la formation des équipages, l'amélioration de la technologie des drones, les spécifications d'utilisation pharmaceutique, les procédures d'exploitation standard et les directives d'utilisation en toute sécurité.

DJI a créé la DJI ACADEMY et a organisé des formations sur les drones agricoles en Thaïlande, au Mexique, au Brésil et en Turquie. De nouvelles technologies telles que la buse centrifuge, la technologie radar et de nouvelles caméras ont été développées pour optimiser la gestion de la production agricole en termes d'intelligence, d'efficacité et de sécurité.

DJI Agriculture ne se contente pas de fabriquer des drones, mais établit aussi activement des contacts avec un certain nombre d'entreprises chimiques, d'universités et d'institutions professionnelles afin d'explorer conjointement les meilleures pratiques.

SALON AGRITECHNICA 2023 À HANOVRE, du 12 au 18 novembre

DJI Agriculture présentera sa gamme de drones agricoles et de solutions d'agriculture intelligente à AGRITECHNICA 2023 dans le Hall 9, Stand 16. Pour organiser une interview ou en savoir plus sur la façon dont DJI Agriculture travaille avec ses partenaires pour bâtir un écosystème d'application aérienne centré sur l'optimisation des pesticides, l'amélioration des produits, le progrès technologique et la croissance des talents, utilisez l'adresse e-mail de contact ci-dessous.

Pour en savoir plus, veuillez contacter:

[email protected]

À propos de DJI Agriculture

Depuis 2006, DJI a mené le monde avec des innovations de drones civils qui ont permis aux individus de prendre leur envol pour la première fois, aux visionnaires de transformer leur imagination en réalité, et aux professionnels de transformer entièrement leur travail. Avec un état d'esprit orienté vers les solutions et une curiosité authentique, DJI a étendu ses ambitions au domaine de l'agriculture.

En 2012, DJI a commencé la recherche et le développement de drones agricoles et a créé DJI Agriculture en 2015. DJI Agriculture s'engage à mettre au point des solutions innovantes, efficaces et durables pour améliorer continuellement la productivité agricole. Avec des produits desservant plus de 100 pays à travers le monde, DJI Agriculture a permis à plus de 10 millions d'utilisateurs professionnels de bénéficier de solutions agricoles intelligentes.

Pour en savoir plus:

Site Web: https://ag.dji.com/,

Facebook: https://www.facebook.com/DJIAgriculture/,

Twitter: https://twitter.com/DJIAgriculture,

YouTube: http://www.youtube.com/c/DJIAgriculture

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2189022/New_DJI_Agriculture_Drone_Insight_Report_Reveals_Greater_Acceptance_Advanced.jpg

31 août 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :