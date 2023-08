SYSTRA INTÈGRE LES TROIS ENTITÉS D'ATKINS EN SUÈDE, AU DANEMARK ET EN NORVÈGE ET RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LES PAYS SCANDINAVES





- SYSTRA a finalisé l'acquisition des entités suédoises, danoises et norvégiennes d'Atkins, Groupe SNC-Lavalin, après l'accord conclu le 7 juillet.

- Avec ces 770 nouveaux collaborateurs, SYSTRA devient un acteur scandinave de premier plan dans le domaine de l'ingénierie et du conseil pour les infrastructures de transport.

PARIS, le 31 août 2023 /CNW/ -- SYSTRA, groupe mondial d'ingénierie et de conseil spécialisé dans les transports publics et les solutions de mobilité, annonce aujourd'hui l'intégration dans son périmètre des activités d'ingénierie suédoises, danoises et norvégiennes d'Atkins, Groupe SNC-Lavalin, spécialisées dans la conception d'infrastructures et le conseil en gestion de projets, ainsi dans les services de vérification ferroviaire au Danemark.

Avec 770 experts répartis dans 12 bureaux dont 7 en Suède, 4 au Danemark et 1 en Norvège, ces équipes se sont imposées comme des acteurs de référence dans le domaine des infrastructures et du conseil. Ces acquisitions marquent une étape majeure du développement de SYSTRA dans les pays nordiques où le Groupe emploie déjà 300 collaborateurs.

Ce renforcement stratégique permettra à SYSTRA de mieux répondre aux projets majeurs engagés dans ces pays, et de proposer à ses clients une gamme de services élargie.

Pierre Verzat, Président du Directoire de SYSTRA, a déclaré : « Nous nous réjouissons d'accueillir ces nouvelles équipes expertes au sein de SYSTRA. Ces acquisitions sont en ligne avec notre stratégie de croissance en Europe et affirment fortement notre présence en Suède, au Danemark et en Norvège, où les gouvernements investissent massivement dans les infrastructures de transport, ferroviaires en particulier. Ensemble, nous serons en mesure de contribuer à des projets majeurs de mobilité durable et d'infrastructures résilientes dans la région. »

Le groupe SYSTRA est présent dans les pays nordiques depuis plus de 10 ans, avec la participation à de nombreuses réalisations et des projets emblématiques en cours comme : au Danemark, le métro automatique de Copenhague depuis 2007, l'électrification de l'ensemble du réseau ferroviaire danois depuis 2013, et l'automatisation des RER S-TOG depuis 2021; en Suède, la LGV Ostlänken depuis 2015, le tramway d'Uppsala depuis 2021 et le tunnel Kolmarden depuis 2023 ; et en Norvège, le tunnel LGV Follo-Line depuis 2018, la ligne Vestfold Nykirke - Barkåker depuis 2019 et le pont de Grenland depuis 2021.

Johannes Erlandsson, Directeur général d'Atkins Suède, a déclaré : « Nous sommes très heureux de rejoindre SYSTRA. En unissant nos forces, nous allons pouvoir devenir un des leaders du secteur des infrastructures en Suède, et aider encore davantage nos clients à mener à bien leurs projets. Nous sommes heureux d'avoir trouvé la meilleure alliance pour poursuivre notre développement local. »

Eva Rindom, Directrice générale d'Atkins Danemark, a ajouté : « Nous menons déjà des projets d'envergure au Danemark, et c'est avec enthousiasme que nous rejoignons les équipes expertes de SYSTRA, avec lesquelles nous ambitionnons de renforcer encore notre position dominante dans le domaine ferroviaire. Les valeurs et les ambitions de SYSTRA sont en parfaite adéquation avec les compétences de nos équipes, qui vont pouvoir s'enrichir du savoir-faire reconnu de SYSTRA. »

Magnus Eriksson, Directeur général d'Atkins Norvège, a commenté : « Nous sommes impatients de mettre notre expertise reconnue en Project Management et en digital au service des projets menés avec SYSTRA en Norvège, et plus largement au service de l'ensemble du Groupe grâce à son organisation en centres d'expertises connectés à travers le monde. Ce sont de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. »

À propos de SYSTRA

SYSTRA est l'un des premiers groupes mondiaux d'ingénierie et de conseil spécialisés dans les transports publics et les solutions de mobilité. Depuis plus de 65 ans, le Groupe s'engage auprès des villes et des régions pour contribuer à leur développement en créant, améliorant et modernisant leurs infrastructures de transport.

Fort de ses 9 500 collaborateurs, le Groupe se donne pour mission de faciliter les déplacements partout dans le monde, afin de rapprocher les populations et de permettre l'accès des individus à l'emploi, aux soins, à l'éducation et aux loisirs.

Signature de référence pour les solutions de transport, SYSTRA accompagne ses partenaires et ses clients sur l'ensemble du cycle de vie de leurs projets.

www.systra.com

