BrainTale a présenté l'intérêt de ses biomarqueurs pour l'utilisation en vie réellelors du 35ème congrès de la Société de Neuroradiologie de la Côte Est (ENRS)

BrainTale, medtech décryptant la substance blanche pour permettre une meilleure prise en charge du cerveau, spin off de l'Assistance Publique ? Hôpitaux de Paris, a présenté lors du 35ème congrès annuel de la Société de Neuroradiologie de la Côte Est l'intérêt de l'usage de ses biomarqueurs en vie réelle avec le poster intitulé « Integration of Diffusion Tensor Biomarkers into Clinical Routine » par le Professeur Rajiv Gupta (Professeur associé à la Harvard Medical School, Directeur médical du Massachussets General Brigham, Enterprise Neuroradiology, Chef de division en neuroradiologie au Massachusetts General Hospital) et membre du conseil scientifique de la société.

Longtemps sous-estimée en neurosciences, la substance blanche, qui représente 60% à 80% du cerveau humain, joue un rôle clé dans son bon fonctionnement, son développement et son vieillissement, qu'il soit normal ou pathologique. Ainsi, BrainTale développe depuis sa création en 2018, des outils de mesure et de prédiction non invasifs, accessibles, efficaces et validés cliniquement pour les patients souffrant de maladies cérébrales.

Au cours des trois dernières décennies, la technologie d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) en tenseur de diffusion (DTI, pour Diffusion Tensor Imaging) a démontré sa capacité à détecter des changements subtils dans la microstructure de la substance blanche. Jusqu'à ce jour, l'usage de cette approche technologique dans le quotidien clinique n'était pas envisageable, du fait notamment d'une variabilité importante des appareils d'IRM ne permettant pas une lecture reproductible et normalisée des données obtenues, que ce soit d'un appareil à l'autre, d'un patient à l'autre, ou encore d'un patient par rapport à une population de patients. La quantification et la standardisation des données est ainsi nécessaire pour permettre leur interprétation de façon fiable pour permettre une prise de décision en vie réelle sur la base de l'évaluation de l'intégrité de la substance blanche, désormais permis par la technologie BrainTale.

Le Professeur Rajiv Gupta a présenté le vendredi 25 août le poster intitulé « Integration of Diffusion Tensor biomarkers into clinical routine » qui met en lumière la procédure d'étalonnage permettant l'atténuation de la variabilité entre les appareils d'IRM et l'amélioration de la robustesse des paramètres du tenseur de diffusion pour en envisager enfin des usages au quotidien pour les cliniciens. Cette procédure propriétaire de BrainTale complétée par un contrôle qualité rigoureux permet de limiter les artefacts de mouvement, la perte de signal et l'enregistrement erroné des régions d'intérêt ouvrant enfin la voie à l'utilisation des marqueurs de diffusion en routine clinique. Par la mise en place de cette procédure de calibration et de standardisation, BrainTale permet une lecture des marqueurs du tenseur de diffusion calibrés à partir de cohortes multicentriques pour des régions cérébrales choisies, établissant ainsi des données de référence fiables pour des validations cliniques.

« Grâce à la technologie BrainTale, nous avons pu utiliser des biomarqueurs quantitatifs du tenseur de diffusion pour de multiples situations pathologiques telles que les lésions cérébrales traumatiques, la sclérose latérale amyotrophique ou encore étudier les réponses à des thérapies en développement » commente le professeur Gupta. « Nous utilisons la technologie BrainTale à l'hôpital MGH depuis une dizaine d'années. L'accès à une mesure objective, quantitative et calibrée de la matière blanche nous ouvre une nouvelle fenêtre en neuroimagerie. »

Avec l'impulsion et le soutien du Professeur Rajiv Gupta et d'autres cliniciens et centres médicaux de premier plan, les solutions développées par BrainTale sont disponibles en Europe. Aux États-Unis, la technologie est accessible en recherche uniquement (research-use only) et au travers de collaborations académiques.

À propos de BrainTale

BrainTale est une medtech spécialiste du décryptage de la substance blanche permettant une meilleure prise en charge en neurologie et en réanimation avec des solutions pronostiques cliniquement validées. Grâce à des mesures non invasives, sensibles et fiables des altérations de la microstructure de la substance blanche, BrainTale offre une plateforme de biomarqueurs numériques pour soutenir la prise de décision en clinique. BrainTale permet l'identification des patients à risque, le diagnostic précoce et le suivi de la progression de la maladie et de l'efficacité des traitements en neurologie, notamment pour les maladies démyélinisantes, la sclérose latérale amyotrophique et les maladies neurodégénératives. S'appuyant sur plus de 15 années de recherche et développement, les produits de BrainTale sont développés pour répondre aux besoins médicaux et aux attentes des professionnels de santé au bénéfice des patients.

Depuis sa création en 2018, l'entreprise a mis en place un système complet de management de la qualité et est désormais certifiée ISO 13485 2016, avec une suite de produits disponibles sur le marché européen sous le règlement européen des dispositifs médicaux (MDR).

