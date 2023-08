Conservation de la biodiversité en Chaudière-Appalaches - Un comité mandaté pour recommander des mesures de conservation de la biodiversité adaptées pour le Massif-du-Sud





SAINT-PHILÉMON, QC, le 31 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce la mise sur pied, dès l'automne, d'un comité regroupant les acteurs régionaux concernés afin de convenir des objectifs de conservation propres au territoire et de recommander les outils de conservation à déployer pour en assurer l'atteinte.

C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette. Ce territoire a été choisi à l'issue de travaux de concertation interministérielle et régionale réalisés dans les dernières années. La mise sur pied de ce comité s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de mettre en place des mesures de conservation adaptées au secteur du Massif-du-Sud.

« Je suis très fier que le gouvernement du Québec reconnaisse l'importance de conserver la richesse naturelle de ce pilier économique et touristique régional qu'est le Massif-du-Sud. Je suis convaincu que ce comité saura recommander des mesures de conservation qui permettront de concilier les intérêts de chacun et qu'ultimement, ce projet contribuera à mieux protéger l'environnement et la biodiversité dans la Chaudière-Appalaches, tout en préservant la vitalité de notre belle région. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« La création d'aires protégées est l'un des meilleurs outils dont nous disposons pour protéger notre territoire et les nombreuses espèces qui y vivent. Avec le Plan Nature 2030, notre gouvernement s'engage, entre autres, à atteindre la prochaine cible mondiale de conservation de 30 % du territoire québécois d'ici 2030. Je remercie l'ensemble des personnes et des partenaires qui prennent part à ces projets, dont les communautés autochtones. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« La mise en place d'un comité regroupant des acteurs locaux pour convenir des objectifs et des moyens de conservation propres au Massif-du-Sud est une excellente initiative. Nos citoyens ainsi que les touristes qui nous visitent, apprécient la région pour sa beauté et leur amour du plein air. La protection du Massif-du-Sud est une excellente nouvelle qui renforcera ce sentiment. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor (volets efficacité de l'État et gouvernance)

Cette annonce s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Québec en faveur de la conservation de la biodiversité, dans lequel s'inscrit aussi le Plan Nature 2030. Doté d'un budget historique de 650 millions de dollars sur sept ans, ce plan est la réponse officielle du Québec en vue d'atteindre les cibles du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal.

Des mesures administratives visant à empêcher la réalisation d'activités industrielles pouvant dégrader les milieux naturels ont été mises en place pour ce territoire sur une superficie de 22 km2. Les activités minières et forestières y font donc, dès maintenant, l'objet de contraintes.

Pour en savoir davantage sur les aires protégées au Québec.

Pour en savoir davantage sur le Plan Nature 2030.

