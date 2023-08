RÉUSSITE ÉDUCATIVE : PRÉCA APPLAUDIT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE LOI SUR LE TRAVAIL DES MINEURS





LÉVIS, QC, le 31 août 2023 /CNW/ - PRÉCA, Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches, souhaite démontrer son appui à la nouvelle loi encadrant le travail des mineurs dont le dernier article entrera en vigueur demain. Représenté à l'annonce du ministre du Travail Jean Boulet ayant eu lieu hier par le Réseau québécois pour la réussite éducative dont fait partie PRÉCA, l'organisme applaudit cette action importante pour les jeunes. La conciliation études-travail est une des priorités de PRÉCA, qui oeuvre à favoriser la réussite éducative des jeunes de la région de Chaudière-Appalaches.

« Pour PRÉCA, cette nouvelle loi est un grand pas dans la bonne direction pour favoriser la persévérance scolaire chez nos jeunes. Beaucoup de travail reste cependant à faire pour assurer que la conciliation études-travail soit possible et réaliste pour les adolescents québécois. Alors que le contexte économique est difficile et que la pénurie de main-d'oeuvre est présente dans plusieurs milieux, cet enjeu demeurera d'actualité pour les prochaines années et il sera important d'être toujours vigilants et en mode solution », souligne Ariane Cyr, directrice générale de PRÉCA.

L'organisme de Chaudière-Appalaches soutient depuis plusieurs années des actions afin d'encourager la conciliation études-travail auprès de tous les jeunes. Le projet #Mon choix, mes études en est un bon exemple : grâce à la collaboration de plusieurs acteurs de la région, ce projet vise à offrir des outils aux élèves et étudiants, aux employeurs et aux parents pour favoriser une meilleure conciliation études-travail.

À PROPOS DE PRÉCA

PRÉCA est l'instance de concertation par laquelle se mobilisent les partenaires de la réussite éducative en Chaudière-Appalaches. Sa mission est de reconnaître, encourager et soutenir les individus et les collectivités dans leurs démarches et actions de formation et de développement liées à la persévérance scolaire et à la qualification des travailleurs de demain.

