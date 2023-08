NanoXplore et VoltaXplore annoncent un accord avec un équipementier de véhicules utilitaires lourds bien connu pour la fourniture de cellules de batterie Li-ion et le renforcement de son équipe de stockage d'énergie avec un ancien vétéran de Tesla





MONTRÉAL, 31 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») ( TSX : GRA et OTCQX : NNXPF ), une entreprise de graphène de premier plan mondial et sa filiale à part entière, VoltaXplore Inc. (« VoltaXplore »), un fabricant de batteries Li-ion améliorées au silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau, sont heureux d'annoncer que VoltaXplore s'est entendu sur les conditions commerciales pour la fourniture de cellules de batterie Li-ion avec un fabricant d'équipement d'origine. Les cellules de batteries seront produites dans la gigafactory de VoltaXplore à partir de 2026. L'accord porte sur 1 GWh par an pour une durée de 10 ans selon une formule de tarification qui recharge le coût des matières premières au client.



Commentant cette nouvelle relation commerciale, Benoît Gascon, administrateur de VoltaXplore, a déclaré : « Nous sommes ravis de démarrer cette nouvelle relation qui utilisera 100 % de la capacité de production actuelle lors de la montée en puissance de l'usine dans les premières années de l'accord et 50 % de la pleine capacité de la gigafactory. Ce n'est que le début d'une grande aventure pour VoltaXplore. »

De plus, la Société est ravie d'annoncer la nomination de Nicolas Veilleux au poste de nouveau Directeur de l'automatisation et de la construction de VoltaXplore.

Nicolas a travaillé comme directeur principal de l'ingénierie des contrôles des cellules chez Tesla avant de rejoindre VoltaXplore en 2023. Pendant son séjour, il a créé et supervisé les équipes d'automatisation des cellules sur plusieurs sites, dont Fremont, Austin, Berlin et Toronto, et a joué un rôle clé dans les premières productions des batteries développées à l'interne par Tesla. Nicolas a également dirigé la construction du système d'automatisation pour le processus de livraison ?'juste à temps'' des pièces des lignes de fabrication des véhicules Tesla Model 3. Ses compétences exceptionnelles en matière d'automatisation et de processus de construction lui ont valu une grande reconnaissance parmi ses pairs dans le domaine et solidifient sa place de leader visionnaire dans l'industrie des batteries.

« VoltaXplore progresse très bien. Alors que nous nous rapprochons de la conclusion de notre processus de financement, notre récent accord d'approvisionnement et la nomination de Nicolas réduisent encore davantage les risques liés à l'exécution de notre projet de gigafactory. La nomination de Nicolas au poste de directeur de l'automatisation et de la construction témoigne de ses contributions exceptionnelles au cours d'une décennie dans le domaine de l'électrification, en particulier après son mandat chez Tesla où il a dirigé la première production de cellules de batterie Li-ion grand format 4680 », a déclaré Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore.

NanoXplore a également accueilli Maciej Polewczyk au poste de Directeur, matériaux avancés et fabrication. Maciej dirigera l'ingénierie de la fabrication des matériaux pour batteries. Avec plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie automobile, Maciej s'est imposé comme un professionnel chevronné dans le domaine. Il était, plus récemment, Directeur du développement commercial pour VoltaXplore et avant cela, Directeur de programme mondial chez Martinrea International Inc. où il a dirigé une équipe internationale d'ingénierie, de fabrication et où il était responsable du lancement d'assemblages spécifiquement développés pour intégrer les blocs-batteries dans les SUV électriques Mercedes Benz.

L'ajout de Nicolas et Maciej représente l'engagement de NanoXplore et VoltaXplore à constituer une équipe dynamique et diversifiée d'experts de l'industrie. Ces nouvelles nominations renforcent l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions révolutionnaires et à franchir de nouvelles étapes dans les secteurs des batteries et des matériaux pour batteries.

