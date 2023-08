Zendure et Shelly forgent une alliance stratégique pour promouvoir la domotique intelligente et la gestion des énergies propres





BERLIN, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- Zendure, une start-up EnergyTech en pleine croissance, et Shelly Group, spécialiste des appareils IoT, ont annoncé leur partenariat stratégique pour un écosystème de gestion des énergies propres pour les utilisateurs finaux, tirant parti des capacités de R&D des deux entreprises.

Partenariat avec Unified Vision

Zendure et Shelly collaborent sur une plateforme Clean EnergyTech complète qui répond aux besoins des communautés et des familles. En tant que leader dans l'automatisation des maisons et des bâtiments, Shelly est connue pour fournir des solutions intelligentes et innovantes. En mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, Shelly crée des dispositifs modulaires qui hiérarchisent les préférences des utilisateurs dans les moindres détails.

En intégrant les produits innovants de Zendure, tels que SolarFlow et SuperBase V , aux appareils intelligents de Shelly , cette collaboration vise une position unique sur le marché. L'objectif est de conquérir une part de marché significative sur le marché européen des systèmes de stockage d'énergie en balcon.

« Le partenariat avec Zendure incarne nos valeurs de flexibilité, de valeur exceptionnelle et d'innovation communautaire », a déclaré Ivan Mihaylov, responsable mondial des ventes de Shelly. Et d'ajouter : « Ensemble, nous visons à faire progresser une plateforme domotique centrée sur le client. »

Intégration et collaboration harmonieuses

Pour assurer une interopérabilité transparente entre les produits Zendure et Shelly, Shelly fournira un accès API pour l'intégration cloud-to-cloud. Zendure se concentrera également sur l'amélioration de la compatibilité par le développement de logiciels.

Les deux entreprises ont convenu de s'engager dans des activités conjointes de développement de produits pour améliorer la précision des données et créer des applications intelligentes au sein de l'écosystème de gestion de l'énergie propre. En outre, le partenariat comprend des ventes croisées sur des canaux de commerce électronique identifiés, des campagnes de co-marketing et des initiatives conjointes d'entrée sur le marché.

Aperçu de l'avenir

Ce partenariat entre Zendure et Shelly représente un aperçu de l'avenir de la gestion énergétique des maisons intelligentes. En fusionnant leur expertise, ces entreprises sont sur le point de changer la donne dans le secteur des technologies de l'énergie, offrant une plateforme d'énergie propre qui soutient les communautés et les familles.

« Nous sommes ravis de nous associer à Shelly », a déclaré Bryan Liu, PDG de Zendure. « Grâce à cette collaboration, nous avons pour objectif de remodeler l'industrie et d'accélérer la mise en oeuvre d'un avenir durable. »

Pour plus d'informations ou pour toute question relative à la production, rendez-vous sur les sites zendure.com ou allterco.com .

À propos de Zendure & Shelly

Fondée en 2017, Zendure est l'une des start-ups Energy Tech qui connaît la croissance la plus rapide. Elle est basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis, dans la région de la Grande Baie en Chine, au Japon et en Allemagne. Shelly est la marque phare de la société technologique européenne Shelly Group (anciennement Allterco), spécialisée dans la conception, la production et la distribution de produits IoT de haute qualité.

