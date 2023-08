Cell Impact Forming suscite un grand intérêt commercial au Japon





KARLSKOGA, Suède, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- Depuis plusieurs années, Cell Impact mène une activité importante sur le marché japonais des piles à combustible. Cette activité a été axée sur le développement d'une position pour une future production potentielle de plaques d'écoulement au Japon. En février 2023, une ligne de démonstration Cell Impact FormingTM a été installée au Japon en collaboration avec F.C.C. Japon.

Pendant la période d'essai, plus de 20 fabricants japonais de piles à combustible et d'électrolyseurs ont visité la ligne de démonstration Cell Impact Forming.

« L'intérêt suscité a été considérable et a permis de renforcer les relations avec les clients existants et d'ouvrir de nouvelles perspectives. La phase de démonstration est maintenant terminée et les opportunités commerciales potentielles seront évaluées en vue d'une prochaine étape », a déclaré Shigeru Nakagawa, directeur général de Cell Impact Japon.

Une technologie de production évolutive et écologique

Après l'arrivée des conteneurs renfermant l'unité de formage sur le site de démonstration, il n'a fallu que 12 jours pour commencer le formage des plaques d'écoulement. Grâce à la technologie innovante Cell Impact Forming, le démarrage de la production ne prend qu'une fraction du temps nécessaire à la technologie traditionnelle.

La construction d'une ligne Cell Impact Forming prend moitié moins de temps. Ce court délai permet d'augmenter rapidement la capacité de production, ce qui permet aux constructeurs de piles à combustible de répondre à la demande. Le procédé Cell Impact Forming est peu encombrant. Les plaques sont formées sans utiliser d'huile ou d'autres lubrifiants, et sans nettoyage à l'eau. En outre, une très faible consommation d'énergie est l'un des facteurs qui permettent une production rentable. Les faibles coûts d'investissement et d'exploitation permettent de réaliser des économies considérables avec Cell Impact Forming par rapport à la technologie traditionnelle.

Précision extrême, faible coût du cycle de vie

L'un des aspects uniques de Cell Impact Forming est que les plaques d'écoulement sont façonnées en une seule fois avec une très grande précision, ce qui est un facteur clé pour obtenir une qualité élevée qui, à son tour, contribue à la haute performance de la plaque d'écoulement. La précision du processus de formage contribue à prolonger la durée de vie de l'outil et à réduire les coûts. Un essai à long terme parrainé par un client a montré que la durée de vie attendue de l'outil est d'au moins 2 millions de coups, ce qui est peut-être quatre fois plus long que les technologies concurrentes. Grâce à sa grande précision, Cell Impact Forming convient au formage de matériaux pré-revêtus et contribue à l'obtention d'une qualité qui peut potentiellement réduire le coût du post-revêtement.

« Nous sommes heureux d'avoir pu mener cette activité de démonstration avec F.C.C. au Japon et que les visiteurs aient été impressionnés par les performances, les aspects écologiques et l'évolutivité de Cell Impact Forming. Ce procédé permet aux fabricants de piles à combustible et d'électrolyseurs d'augmenter leur production de manière rentable et respectueuse de l'environnement, ce qui contribuera en fin de compte à réduire les émissions de carbone. Et tout cela est possible dès maintenant », a conclu Pär Teike, PDG de Cell Impact.

À propos de Cell Impact

Cell Impact AB (publ) est un fournisseur mondial de plaques d'écoulement avancées pour les fabricants de piles à combustible et d'électrolyseurs. La société a développé et breveté une méthode unique de formage à grande vitesse, Cell Impact Formingtm, qui est nettement plus évolutive et rentable que les méthodes de formage classiques. Cell Impact Forming est une technologie de formage écologique qui ne consomme pas d'eau et très peu d'énergie électrique.

