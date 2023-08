GTCR finalise l'acquisition de Once For All





L'investissement de Leaders Strategytm accélère la croissance du principal fournisseur de logiciels de gestion de la conformité et de la chaîne d'approvisionnement

CHICAGO, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- GTCR, une société de capital-investissement de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu l'acquisition de Once For All (ci-après la « Société »), une plateforme logicielle de gestion de la conformité et de la chaîne d'approvisionnement de premier plan au service de l'environnement bâti, principalement au Royaume-Uni et en France, auprès de Warburg Pincus.

Dans le cadre de la Leaders Strategytm, GTCR s'associera à David Hornsby, cadre expérimenté dans le domaine des logiciels, qui a rejoint Once For All en tant que directeur général afin d'accélérer la croissance de l'entreprise grâce à l'innovation des produits, à l'amélioration de la stratégie de mise sur le marché et à l'expansion des capacités géographiques.

Fondée en 1998 et basée à Basingstoke, au Royaume-Uni, et à Paris, en France, Once For All est un réseau SaaS de plus de 150 000 entreprises de construction et de gestion d'installations, qui permet aux entrepreneurs et aux propriétaires immobiliers de gérer leur chaîne d'approvisionnement de sous-traitants et d'assurer la conformité avec un ensemble de plus en plus complexe de réglementations publiques et de normes privées. En outre, la suite logicielle de la Société comprend un marché bilatéral reliant les entrepreneurs et les propriétaires de bien immobiliers à des fournisseurs qualifiés qui recherchent de nouvelles opportunités commerciales.

M. Hornsby possède une longue expérience en matière de création de valeur grâce aux décennies qu'il a passées dans le secteur des logiciels. Il a été PDG, puis président exécutif d'Ideagen, un fournisseur mondial de logiciels de gestion de la gouvernance, des risques et de la conformité (GRC, « governance, risk and compliance ») basé au Royaume-Uni, de juin 2009 à mai 2021, période au cours de laquelle il a dirigé Ideagen à travers une période soutenue de croissance transformationnelle. Au cours du mandat de M. Hornsby, Ideagen s'est développée grâce à une combinaison de croissance organique et de fusions-acquisitions cohérentes, et a fondamentalement transformé son modèle d'entreprise afin de répondre aux besoins des clients.

« Once For All est devenu un véritable leader du marché dans le domaine de la GRC. Nous sommes ravis d'accueillir David au sein de l'entreprise et nous pensons qu'il est bien placé pour accélérer la trajectoire de croissance de l'entreprise, tout comme le groupe de dirigeants fantastiques qui la composent aujourd'hui », a déclaré Mark Anderson, directeur général et responsable de la technologie, des médias et des télécommunications chez GTCR.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de Once For All et de m'associer à GTCR pour entamer le prochain chapitre de la croissance de l'entreprise », a déclaré M. Hornsby. « Il s'agit d'une entreprise dotée d'un réseau étendu et d'un ensemble de solutions innovantes qui aident à résoudre certains des plus grands défis auxquels sont confrontées les entreprises dans l'environnement bâti. Je me réjouis de renforcer ces capacités grâce à des investissements et à une expansion continus, et je suis convaincu que nous pourrons développer l'entreprise sur de nouveaux marchés tout en continuant à fournir une solution exceptionnelle à nos clients ».

Jefferies a agi à titre de conseiller financier et Latham & Watkins a fourni des conseils juridiques à GTCR. Arma Partners et William Blair ont agi à titre de conseillers financiers de Once For All et Kirkland & Ellis a agi à titre de conseiller juridique. Jamieson Corporate Finance et Macfarlanes ont fourni des conseils juridiques à la direction.

À propos de GTCR

Fondée en 1980, GTCR est une société de capital-investissement de premier plan qui a lancé The Leaders Strategytm, trouvant et établissant des partenariats avec des dirigeants dans des domaines clés afin d'identifier, d'acquérir et de développer des entreprises leaders du marché grâce à une croissance organique et des acquisitions stratégiques. GTCR investit avant tout dans la croissance transformatrice d'entreprises des secteurs suivants : services aux entreprises et consommateurs, services et technologies de finance, soins de santé et technologie, médias et télécommunications. Depuis sa création, GTCR a investi plus de 25 milliards de dollars dans plus de 270 entreprises, et la société gère actuellement plus de 35 milliards de dollars en capitaux propres. GTCR est basée à Chicago et possède des bureaux à New York et West Palm Beach. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site : www.gtcr.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de Once For All

Once For All est le leader européen des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement pour le secteur de la construction. Nous aidons nos clients à trouver et suivre des opportunités commerciales, à gérer les risques et la conformité. Nous proposons des outils pour améliorer l'efficacité de leurs chaînes d'approvisionnement. Once For All compte plus de 150 000 clients qui utilisent sa solution SaaS à base de code unique pour rechercher, trouver et évaluer les relations d'affaires futures en fonction des compétences, des opérations et des compétences relatives aux principes ESG. L'entreprise gère ainsi l'un des plus importants ensembles de données ESG au monde. Employant plus de 400 personnes, Once For All est le leader du marché au Royaume-Uni et en France, et mène des activités en Belgique et en Allemagne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.onceforall.com .

