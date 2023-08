Un nouveau rapport de Quantum Consultancy révèle que les 60 meilleures villes sportives mondiales dominent le paysage des événements pour les jeux multisports et les championnats du monde





EDIMBOURG, Écosse, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- Paris a été désignée comme la première ville sportive mondiale pour l'organisation d'événements dans un nouveau rapport de Quantum Consultancy et de la Durham University Business School. Le rapport, intitulé « Global Sport Cities & The Olympic Ecosystem », a dévoilé le nom des 60 meilleures villes, sélectionnées en fonction de leur organisation de grandes compétitions multisports et championnats du monde dans l'écosystème sportif, leur donnant une reconnaissance prestigieuse en tant que villes sportives mondiales pour l'organisation d'événements.

La capitale française, Paris, qui se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques l'année prochaine, se classe en première position des villes organisatrices de manifestations sportives, même si Budapest, en Hongrie, accueille globalement la plupart des événements au cours de la période analysée, qui court de 2021 à 2028.

La capitale japonaise, Tokyo, est, quant à elle, la ville la plus performante d'Asie, tandis que Los Angeles, qui accueillera les Jeux olympiques et paralympiques en 2028, se classe en neuvième position et est la ville la mieux classée des Amériques.

Un changement notable dans le paysage voit des villes du Moyen-Orient, telles que Doha, au Qatar, Dubaï, aux Émirats arabes unis, et Riyad, en Arabie saoudite, se positionner dans le top 20, car chacune de ces villes continue de considérer le sport comme un catalyseur important pour libérer le tourisme, l'exposition aux médias et le potentiel d'impact social.

Chengdu, en Chine, est l'une des deux villes chinoises à figurer dans le top 10, derrière Pékin. Elle est en outre la ville la mieux classée qui n'est pas une capitale. Chengdu s'est lancée dans une stratégie d'accueil d'événements qui comprend deux compétitions multisports de grande ampleur, avec les Jeux mondiaux universitaires de la FISU et les Jeux mondiaux de 2025.

Les villes sont classées en fonction de leur score cumulatif d'événements qui tient compte du nombre d'événements qu'une ville a accueillis ou devrait accueillir entre 2021 et 2028, ainsi que de la taille, de l'ampleur et de la renommée de ces événements dans le cadre de la méthodologie fondée sur l'attribution de points. Le rapport a analysé 355 éditions d'événements individuels pour 95 sports et 156 propriétés d'événements. Au total, 75 pays hôtes et 330 villes hôtes auront accueilli cet ensemble d'événements majeurs entre 2021 et 2028, ce qui démontre une plus grande diversité dans le nombre et le type de destinations accueillant ces événements par rapport aux années précédentes.

Le rapport fournit un aperçu perspicace du paysage sportif mondial et souligne la compétition croissante entre les villes pour attirer les événements majeurs de l'écosystème olympique. Il souligne également les investissements stratégiques nécessaires, que les villes intéressées doivent consentir pour devenir une ville sportive mondiale de premier plan.

