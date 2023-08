Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025 - Près de 5 M$ pour optimiser l'utilisation des renseignements de santé et en assurer une gestion responsable





QUÉBEC, le 30 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde des aides financières non remboursables totalisant 4 996 912 $ pour la réalisation de neuf projets1 de recherche et d'innovation d'établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Ces initiatives visent à soutenir la mobilité et la valorisation des renseignements de santé ainsi que le développement et l'implantation de plateformes permettant d'organiser et d'analyser ces derniers. Il s'agit d'une mesure issue de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les projets, qui totalisent des investissements de près de 8,8 millions de dollars, ont été recommandés dans le cadre de l'appel de projets de recherche et d'innovation pour le soutien à l'organisation et à la valorisation des renseignements de santé. Cet appel de projets comportait deux volets, soit le démarrage d'initiatives de structuration de données (volet 1) et la consolidation, le rehaussement ou la réalisation de projets d'expérimentation avec les données (volet 2).

Tous les dossiers soumis ont été analysés et évalués par un comité interministériel composé de représentants du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, du ministère de la Santé et des Services sociaux et du Fonds de recherche du Québec - Santé.

« Le Québec peut compter sur une capacité de recherche et d'innovation de calibre international, particulièrement en sciences de la vie. En soutenant la collaboration entre tous les acteurs concernés de ce secteur stratégique, on mise sur les synergies, les forces et l'expertise de l'ensemble de l'écosystème pour réaliser des projets porteurs en santé. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous avons à coeur de soutenir l'innovation et la recherche dans le domaine de la santé pour rendre notre réseau plus performant, comme indiqué dans le Plan santé. Je suis persuadé que la mise en oeuvre de ces projets permettra d'expérimenter des approches novatrices afin d'offrir de nouveaux outils à notre personnel et de mieux répondre aux besoins de la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

La réalisation de ces projets permet la mise en oeuvre de l'axe 1 « Générer des synergies pour relever les grands défis de santé » de la Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV) 2022-2025.

Lancée le 12 mai 2022, la SQSV est dotée d'une enveloppe de 211 millions de dollars, laquelle générera des investissements de près de 2 milliards d'ici 2025.

Les projets choisis ciblent plusieurs objectifs, dont :

soutenir les initiatives innovantes visant l'organisation des renseignements de santé des établissements du réseau de la santé et des services sociaux;



accroître l'utilisation optimale des systèmes d'information et des structures de données de santé dans les établissements afin d'assurer une interopérabilité et une mobilité des données de santé tout en respectant des principes d'utilisation responsable;



assurer une gestion responsable des données de santé selon les meilleures pratiques.

1 La liste des projets sélectionnés est présentée en annexe.

ANNEXE - Liste des projets sélectionnés

Organisation Projet - Volet 1 Subvention Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval Centre d'intégration et de régie des renseignements de santé pour utilisation secondaire 499?222 $ Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches Implantation des bases technologiques et des processus les entourant, nécessaires à la mise en place d'un centre d'accès aux données pour la recherche réalisée au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 499?050 $ Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel - Université de Montréal Centre de données intersectorielles en santé mentale forensique 499?900 $ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale Plateforme Multi-DATA translationnelle des centres de recherche du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 500?000 $ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal Entrepôt de données de soins intensifs de l'Hôpital du Sacré-Coeur-de-Montréal 500?000 $ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke Organisation et valorisation des données de santé au sein du pôle universitaire de santé numérique de l'Estrie 500?000 $ Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine Rehaussement de la plateforme de l'univers informationnel du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 500?000 $

Total 3 498 172 $ Organisation Projet - Volet 2 Subvention Centre hospitalier de l'Université de Montréal Valorisation des données hospitalières, de première ligne et d'objets connectés pour l'optimisation de trajectoires patients en temps réel avec la plateforme provinciale d'analyse CODA (collaborative data analysis) pour améliorer les soins cliniques des patients atteints de la COVID-19 750 000 $ Centre universitaire de santé McGill Optimisation des soins et accélération de l'innovation en valorisant l'intégration des trajectoires de soins numériques des patients entre les établissements 748 740 $

Total 1 498 740 $

Total global 4 996 912 $

