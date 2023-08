RBC annonce sa seizième participation à titre de partenaire principal du Festival international du film de Toronto





La programmation de RBC vise à encourager les talents émergents et à célébrer la communauté artistique

TORONTO, le 30 août 2023 /CNW/ - RBC, qui depuis longtemps appuie le milieu des arts et du cinéma, est heureuse d'annoncer sa seizième participation à titre de partenaire bancaire officiel du Festival international du film de Toronto (TIFF). Cette année, RBC offrira une programmation qui vise à encourager les talents émergents et à améliorer l'expérience des amateurs de cinéma et des clients de RBC dans le cadre du festival.

« RBC croit qu'il est nécessaire d'appuyer et de faire progresser les médias créatifs qui présentent des sons de cloche diversifiés et des points de vue uniques. Le domaine des arts rehausse le dynamisme des collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, dit Mary DePaoli, vice-présidente directrice et chef du marketing, RBC. Notre partenariat avec le TIFF nous permet de présenter au grand écran des histoires poignantes tout en témoignant de notre engagement à l'égard de l'appui aux arts et du développement des talents émergents canadiens.»

La Maison RBC, l'incontournable lieu de rassemblement pour les soirées cinématographiques et de l'industrie, accueillera une fois de plus cette année plusieurs événements marquants pour les cinéastes et les talents, émergents comme confirmés. Cette année, la Maison RBC sera située au Petros82, au coeur du quartier du divertissement de Toronto, où les invités pourront déguster des cocktails exclusifs à la vodka offerts par GREY GOOSE® et profiter d'un bar à martinis. En plus des fêtes postérieures aux projections organisées en marge des premières, le programme de la Maison RBC comprendra ce qui suit :

Soirée RBCxMusique : se déroulant le vendredi 8 septembre, la très attendue célébration annuelle de la fin de semaine d'ouverture mettra en vedette DJ Diesel, alias Shaquille O'Neal . L'un des joueurs les plus marquants de l'histoire du basketball qui est désormais également un artiste de renom, DJ Diesel symbolise le talent et la passion que RBCxMusique souhaite mettre de l'avant et offrir aux amateurs de musique. Parrainé par RBCxMusique, PRIMO fera la première partie de DJ Diesel, se faisant mieux connaître à titre d'artiste émergent à de nouveaux amateurs.





LA Times Studio présenté par RBC : l'événement LA Times Studio présenté par RBC sera de retour à la Maison RBC, alors qu'il accueillera des réalisateurs et des vedettes internationales pour la tenue d'entrevues vidéo et de séances de photos dans le cadre d'un nouveau programme organisé cette année et intitulé Los Angeles Times Talks @ TIFF. Cette collaboration avec le Los Angeles Times prévoit un entretien en personne avec George C. Wolfe, réalisateur du film Rustin produit par Netflix. Il s'agit d'un drame historique mettant en vedette l'icône des droits civils et pionnier de la mouvance LGBTQ, Bayard Rustin. La rencontre aura lieu le lundi 11 septembre et elle sera animée par le rédacteur en chef adjoint du Los Angeles Times, Divertissements et arts, Matt Brennan.





l'événement LA Times Studio présenté par RBC sera de retour à la Maison RBC, alors qu'il accueillera des réalisateurs et des vedettes internationales pour la tenue d'entrevues vidéo et de séances de photos dans le cadre d'un nouveau programme organisé cette année et intitulé Los Angeles Times Talks @ TIFF. Cette collaboration avec le prévoit un entretien en personne avec George C. Wolfe, réalisateur du film produit par Netflix. Il s'agit d'un drame historique mettant en vedette l'icône des droits civils et pionnier de la mouvance LGBTQ, Bayard Rustin. La rencontre aura lieu le lundi 11 septembre et elle sera animée par le rédacteur en chef adjoint du , Divertissements et arts, Matt Brennan. Soirée de lancement Legacy de Black Academy : cette célébration des talents noirs canadiens émergents et établis se déroulera à la Maison RBC le dimanche 10 septembre, avant la cérémonie de remise des prix Legacy qui se tiendra plus tard ce mois-ci.

« Nous sommes incroyablement reconnaissants du soutien et de l'engagement continus de RBC envers le festival, les talents émergents et la communauté artistique, alors que nous célébrons l'édition 2023 du TIFF, a affirmé Cameron Bailey, chef de la direction du TIFF. Tous les ans, notre partenariat s'enrichit et nous sommes absolument ravis de collaborer avec RBC à l'occasion de la 48e édition du festival.»

RBC est fière d'investir dans la programmation du TIFF qui permettra de développer les compétences professionnelles des talents et des cinéastes canadiens par l'intermédiaire de partenaires communautaires comme SeriesFest, qui offre toute l'année durant aux créateurs et aux experts de l'industrie l'occasion de tisser des liens, de collaborer et de partager des anecdotes. Profitant du soutien de RBC Fondation par l'intermédiaire d'Artistes émergents RBC, l'édition 2023 du SeriesFest Pitch-A-Thon! offrira aux créateurs de contenus l'occasion de participer à une séance de présentation en direct avec d'importants dirigeants du domaine de la télévision, des nouveaux médias et du numérique, afin de recevoir des commentaires dans l'espoir de faire progresser leurs projets et leurs carrières.

De plus, le programme d'accélération TIFF Every Story, qui fait partie de l'initiative RBC des cinéastes appuyée par RBC Fondation, vise à promouvoir la diversité et l'inclusion dans l'industrie cinématographique. Son objectif est de faire la promotion des projets de créateurs émergents de milieux diversifiés qui s'identifient comme Noirs, Autochtones, personnes de couleur, 2SLGBTQ+ ou qui sont d'autres groupes à la recherche d'équité. Chaque année, deux équipes de producteurs et de directeurs ayant des longs métrages en post-production recevront un soutien ciblé pour présenter leurs projets aux décideurs dans trois marchés clés.

Autre incontournable du TIFF, la galerie Tapis rouge RBC sera de nouveau l'un des endroits les plus courus pour observer les étoiles au David Pecaut Square (215 King Street West, Toronto). Les membres du programme Avion Récompenses de niveau Élite ou Distinction pourront se prévaloir d'une expérience privilégiée dans la mesure où ils pourront observer les célébrités arriver aux premières de gala, participer à une séance de photos de films et à d'autres surprises et moments de réjouissance sur le tapis rouge du Roy Thomson Hall. Cliquez ici pour recevoir un code promotionnel unique et pour vous inscrire. L'inscription à la galerie Tapis rouge RBC s'effectuera selon le principe du premier arrivé, premier servi, et les places sont limitées. Une file d'attente sera également organisée en vue d'un accès le jour même à l'intention de tous les festivaliers qui téléchargent l'appli Avion Récompenses.

