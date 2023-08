DEUX LEADERS DE CASCADES FIGURENT DANS LE PALMARÈS 2023 TOP 10 UNDER 40 DU SECTEUR DES PÂTES ET PAPIERS CANADIEN





KINGSEY FALLS, QC, le 30 août 2023 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS), chef de file dans la récupération et la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, est très heureuse de souligner que deux de ses leaders féminins figurent dans le prestigieux palmarès 2023 Top 10 Under 40 du magazine Pulp & Paper Canada, qui souligne le leadership et les réalisations d'employés âgés de moins de 40 ans oeuvrant dans le secteur canadien des pâtes et papiers.

Récemment arrivée dans notre industrie, Cynthia a su mettre à profit ses 15 années d'expérience en opérations dans le domaine de l'aéronautique. Son bagage de connaissances lui aura permis de comprendre rapidement les rouages de notre secteur d'activité et de maîtriser les nombreux processus en place au sein de Cascades. Rassembleuse, elle a su mobiliser toute son équipe dans la réorganisation de son unité. Inspirée par un événement de La Gouvernance au Féminin, elle a aussi mis à profit son leadership en montrant aux femmes majoritairement immigrantes et plus âgées de son équipe sur la chaîne de tri qu'elles peuvent aussi progresser au sein de l'entreprise. Cynthia incarne ce à quoi devrait aspirer un directeur des opérations : une personne rigoureuse capable d'unir son équipe dans l'atteinte d'objectifs communs.

Après avoir obtenu en 2011 un baccalauréat en administration des affaires en plus d'une maîtrise en développement organisationnel, Marie-Karine s'est jointe à l'équipe de gestion du changement de Cascades. Dès son arrivée, elle a brillé par son charisme et la rapidité avec laquelle elle a tissé des liens avec ses collègues, et ce, quel que soit leur niveau hiérarchique. En douze ans, elle a notamment développé avec son équipe une approche structurée de gestion du changement propre à Cascades, qui demeure à ce jour admirée par de nombreuses compagnies. Son sens des affaires et son excellente compréhension des opérations l'auront amenée à s'impliquer dans des projets d'envergure, au terme desquels elle aura eu un impact significatif sur ses pairs. Ses aptitudes de leader l'auront amenée à occuper plusieurs postes dans plus d'une division de l'entreprise depuis 2022. Marie-Karine est un modèle à suivre et une fidèle représentation de ce que devrait être un partenaire d'affaires RH au sein d'une organisation.

« Je veux aujourd'hui rendre hommage à ces deux femmes remarquables qui incarnent tout le talent de la génération montante et qui nous donnent confiance en l'avenir. Cascades est non seulement fière de voir ses jeunes leaders féminins se démarquer parmi ses rangs, mais aussi de constater que leurs efforts soutenus sont reconnus à l'extérieur de l'entreprise », a souligné le président et chef de la direction de Cascades, Mario Plourde.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 10 000 talents travaillant dans un réseau de près de 80 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

30 août 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :