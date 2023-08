3B Scientific acquiert iNNOGING Medical





HAMBOURG, Allemange, 30 août 2023 /PRNewswire/ -- 3B Scientific, l'un des principaux fabricants et distributeurs de simulateurs médicaux et de modèles anatomiques destinés à l'enseignement médical, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord visant à acquérir iNNOGING Medical.

iNNOGING Medical a mis au point la solution SaaS e Sono pour la simulation d'échographie qui permet aux utilisateurs de s'entraîner et d'analyser les échographies, n'importe où, n'importe quand, à l'aide de n'importe quel appareil connecté à Internet, sur des situations réelles, comme si le patient se trouvait juste à côté d'eux. Dirigé par Adi Baruch, PDG, et Eliad Moshe, directeur technique, iNNOGING Medical a été créé par un groupe très expérimenté et innovant de leaders de l'industrie et de la technologie, qui partagent la même vision : révolutionner la formation à l'analyse d'images échographiques pour améliorer le diagnostic par ultrasons dans le monde entier.

Todd A. Murray, PDG de 3B Scientific, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux que iNNOGING Medical rejoigne notre famille 3B Scientific qui ne cesse de s'agrandir. Son approche innovante de la formation numérique aux techniques d'échographie avec e Sono est vraiment impressionnante. Ensemble, nous allons révolutionner le domaine de la formation à l'échographie. Notre objectif commun est d'avoir un impact considérable sur l'enseignement des soins de santé dans le monde entier. »

Adi Baruch, cofondateur et PDG d'iNNOGING Medical, a commenté : « Nous sommes très heureux d'unir nos forces à celles de 3B Scientific et de nous lancer dans la redéfinition du paysage de la simulation numérique d'échographie avec e Sono. Avec la force de développement et la portée mondiale de 3B Scientific, nous voulons révolutionner la façon dont les professionnels de la santé acquièrent et forment leurs compétences en échographie. Ce partenariat marque une étape décisive dans notre engagement à faire progresser la formation à l'échographie dans le monde entier. »

À propos du groupe 3B Scientific

La société 3B Scientific, fondée en 1948 à Hambourg, en Allemagne, est un fournisseur mondial de simulateurs médicaux de pointe, destinés à la formation médicale à tous les niveaux. S'appuyant sur une gamme étendue de produits éducatifs et de simulation de haute qualité, le groupe de sociétés 3B Scientific dispose d'une présence solide dans plus de 120 pays à travers le monde. Grâce à cette vaste plate-forme, 3B Scientific poursuit sa mission : faire progresser la formation médicale et sanitaire dans le monde entier.

Pour plus d'informations sur 3B Scientific, visitez : www.3bscientific.com.

À propos d'iNNOGING Medical

Fondée en 2018 en Israël, iNNOGING Medical a connu quatre années de développement technologique. La société a réussi à combler une lacune technologique critique dans le diagnostic échographique et à la transformer en un simulateur d'échographie SaaS basé sur le web. Le simulateur d'échographie e Sono permet aux étudiants en médecine et aux praticiens de s'exercer à des scénarios d'échographie réels via l'Internet, à partir de n'importe quel endroit, sans avoir besoin d'équipement spécialisé. Cette solution est conçue pour accueillir un nombre illimité d'utilisateurs et comprend à la fois des packs de contenu de base et un créateur de programme intelligent.

Grâce à sa technologie de pointe innovante, iNNOGING Medical a pour objectif de révolutionner le marché de la simulation d'échographie.

Pour plus d'informations sur 3B Scientific, visitez : www.3bscientific.com/innoging .

30 août 2023 à 06:42

