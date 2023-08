La CAPTAIN Series de VigorPool fait ses débuts à l'IFA Berlin 2023 : le meilleur choix pour les aventures en plein air et les solutions d'alimentation d'urgence





VigorPool, une entreprise fournissant des solutions portables d'énergie verte, lance de nouveaux produits, notamment des centrales électriques portables, des systèmes solaires de balcon et des systèmes de stockage d'énergie résidentiels. Visitez notre site officiel pour en savoir plus ou faites l'expérience en direct de leur puissance et de leur polyvalence à l'exposition IFA Berlin 2023.

CAPTAIN700 - La solution idéale pour vos aventures

Embarquez pour un voyage avec un allié en puissance, que vous installiez un camp dans les montagnes, lanciez des lignes sur des eaux sereines ou capturiez la photo parfaite d'un coucher de soleil. La VigorPool CAPTAIN700 s'impose comme le meilleur choix, offrant un mélange parfait de portabilité et de performance.

Améliorez votre expérience en plein air avec la CAPTAIN700 très légère ainsi que des panneaux solaires, afin de créer une installation de générateur solaire dynamique. Profitez de l'énergie solaire en déplacement pour alimenter vos appareils d'extérieur.

La CAPTAIN700 témoigne de la liberté en plein air et de possibilités d'aventure infinies.

VIGORPOOL CAPTAIN700 - CARACTÉRISTIQUES :

Poids de seulement 19,87 lb (9 kg) 700 W de puissance de sortie nominale, 672 Wh de capacité. La batterie LiFePO4 la plus sûre offre une durée de vie de plus de 10 ans. Fonction parallèle pour DOUBLER la puissance de 1400 W et la capacité de 1344 Wh. Charge rapide pour une recharge complète en 1,5 heure ou moins. La fonction d'ASI peut interrompre le transfert de puissance en 10 ms. Entrée solaire maximale de 240 W (MPPT intégré). Onduleur bidirectionnel intelligent, sortie sinusoïdale pure. Contrôle à distance par application

CAPTAIN2400 - Centrale électrique pour la vie hors réseau et les urgences

Considérez la CAPTAIN2400 comme votre source d'énergie de secours ultime. Idéale pour les escapades lointaines et les urgences de panne de courant, elle assure un éclairage fiable.

Avec une capacité de 2240 Wh, elle peut alimenter des maisons et des véhicules de loisirs pendant des périodes prolongées ; couplée à deux batteries CAPTAIN2400 supplémentaires fournissant une capacité énorme de 6720 Wh, elle assure 2 à 3 jours d'alimentation. Plus impressionnant encore, sa puissance robuste de 2400 W alimente sans difficulté 99 % des appareils domestiques et d'extérieur.

Que vous souhaitiez vivre hors réseau ou faire face à des pannes inattendues, associez-la à des panneaux solaires pour une énergie verte inépuisable. Dites adieu aux limitations de puissance.

VIGORPOOL CAPTAIN2400 - CARACTÉRISTIQUES :

2400 W de puissance et une capacité énorme de 2240 Wh. Connectez DEUX batteries CAPTAIN2400 supplémentaires pour augmenter la capacité maximale à 6720 Wh. La batterie LiFePO4 la plus sûre offre une durée de vie de plus de 10 ans. La batterie CAPTAIN 2400 supplémentaire peut se charger et se décharger indépendamment. Chargement SÛR et RAPIDE de 0 à 80 % en une heure seulement. La fonction ASI peut terminer le transfert de puissance en 20 ms. Système intelligent de refroidissement par ventilateur contrôlé par la température. Entrée solaire maximale de 800 W (MPPT intégré). Onduleur bidirectionnel intelligent, sortie sinusoïdale pure. Contrôle à distance par application.

Exploration sûre avec la Captain Series

Une tranquillité d'esprit grâce à chaque appareil de la Captain Series. Avec un boîtier PC+ABS UL94V0 et un système de gestion de batterie intégré (BMS), nous assurons votre sécurité pour toutes vos aventures.

Choisissez la fiabilité, adoptez le développement durable. VigorPool protège les foyers et la planète en proposant des solutions énergétiques sûres et fiables. Rejoignez-nous pour créer un avenir plus vert alimenté par les ressources de la nature.

À propos de VigorPool

VigorPool propose des solutions solaires portables plus sûres, plus abordables et plus durables. Avec un engagement en faveur de la conscience environnementale, nous fournissons une énergie verte de haute qualité et accessible à tous. Notre passion consistant à faire de cette vision une réalité motive la conception et la technologie de nos produits innovants.

30 août 2023 à 05:15

