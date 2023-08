Xinhua Silk Road : Le Forum mondial des villes à canaux de 2023 s'est tenu à Yangzhou pour promouvoir la protection du patrimoine et le développement vert des villes à canaux





BEIJING, le 29 août 2023 /CNW/ - Le Forum mondial des villes à canaux de 2023 s'est tenu récemment à Yangzhou, « la capitale mondiale des canaux », dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine.

Le forum, dont le thème était la protection du patrimoine des villes à canaux et le développement vert à faible émission de carbone, a attiré plus de 600 participants du pays et d'ailleurs.

Le forum vise non seulement à renforcer la protection du patrimoine culturel du Grand Canal et la protection de l'environnement écologique et la restauration écologique des villes à canaux, mais aussi à promouvoir le développement intégré des secteurs culturels et touristiques dans les villes à canaux.

Shao Hong, vice-président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CPPCC), a noté que ce forum répond aux défis communs auxquels est confronté le développement économique des villes à canaux à l'ère actuelle, correspond à la vision commune des villes à canaux, et injectera sûrement un nouvel élan pour promouvoir les échanges et la coopération humanistes et le développement vert et à faible émission de carbone des villes à canaux du monde, et réaliser la prospérité commune.

Xin Changxing, chef du Parti de la province du Jiangsu, a déclaré que le Grand Canal est une racine culturelle durable, nourrissant la civilisation chinoise sur la terre du Jiangsu; le Grand Canal est une veine verte écologique, dirigeant la civilisation écologique du Jiangsu du concept à la pratique; le Grand Canal est une artère économique vivante qui favorise activement le développement de haute qualité de la province.

Se concentrant sur l'amplification de l'effet de marque de « la capitale mondiale des canaux », Yangzhou s'efforcera de faire en sorte que la section de Yangzhou du Grand Canal ajoute de l'éclat au Grand Canal de la Chine, et apporte des contributions nouvelles et plus importantes à la construction de la ceinture culturelle du Grand Canal et du parc culturel national, a déclaré Wang Jinjian, chef du Parti de Yangzhou, lors du forum.

En outre, « l'initiative de Yangzhou » dédiée à améliorer la protection du patrimoine et à promouvoir le développement vert et à faible émission de carbone des villes de canaux du monde a été mise de l'avant lors du forum.

On apprend qu'environ 54 projets d'une valeur de plus de 20 milliards de yuans (environ 2,74 milliards de dollars américains) ont été signés lors du sous-forum de l'événement.

