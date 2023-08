AVIS AUX MÉDIAS - La première ministre Caroline Cochrane, les ministres Dan Vandal et Randy Boissonnault et le maire Amarjeet Sohi visiteront, au centre EXPO d'Edmonton, le centre d'accueil des personnes évacuées à la suite des feux de forêt





OTTAWA, ON, le 29 août 2023 /CNW/ - Veuillez noter que l'honorable Caroline Cochrane, première ministre des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues Officielles, et son honneur Amarjeet Sohi, maire de la ville d'Edmonton, visiteront, au centre EXPO d'Edmonton, le centre d'accueil des personnes évacuées à la suite des feux de forêt.

Participation des médias :

Les membres des médias sont invités à poser des questions en personne lors d'un point de presse prévu à l'issue de la visite.

Veuillez noter que les médias doivent entrer par l'entrée 5.

Il n'est pas possible de participer virtuellement ou par téléphone. Aucune interview, photo ou vidéo supplémentaire n'est autorisée à l'intérieur de l'EXPO.

Date : Le mercredi 30 août 2023

Heure : 12 h (HAR)

Lieu :

Centre EXPO d'Edmonton

7515-118, avenue Nord-Ouest

Edmonton (Alberta) T5B 0J2

