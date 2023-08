LA TENEUR MOYENNE EN MATIÈRES RECYCLÉES DES EMBALLAGES DE PAPIER FABRIQUÉS AU CANADA EST SUPÉRIEURE À 80 %





- Le CEEPC publie son enquête sur la teneur en matières recyclées pour 2022 -

BRAMPTON, ON, le 29 août 2023 /CNW/ - Les derniers résultats de recherche du Conseil de l'environnement des emballages de papier et de carton (CEEPC) démontrent le succès de l'économie circulaire liée aux emballages en papier et continuent de confirmer que la matière première utilisée pour la production de carton plat et de carton-caisse au Canada est composée principalement de fibres contenant des matières recyclées.

Le dernier rapport présente les résultats de la 17e enquête bisannuelle sur la teneur en matières recyclées, menée pour déterminer la teneur moyenne en matières recyclées des principales catégories d'emballage en papier fabriquées par les usines canadiennes.

Les résultats de 2022 montrent que la teneur moyenne en matières recyclées des livraisons intérieures pour les deux principales catégories d'emballage était de 80,2 %. La teneur moyenne en matières recyclées pour les livraisons intérieures de carton plat était de 86,2 %, tandis que la teneur moyenne en matières recyclées pour les livraisons intérieures de carton-caisse était de 81 %.

« Ces derniers résultats continuent de valider le succès de l'économie circulaire de notre industrie en ce qui concerne la collecte et le recyclage des emballages à base de papier et le fait de veiller à ce qu'ils soient transformés en nouveaux produits encore et encore, a déclaré Chris Bartlett, président du CEEPC. Avec une teneur en matières recyclées de plus de 80 % et la confirmation que le carton plat et le carton-caisse fabriqués au Canada sont principalement constitués de fibres recyclées, nous sommes fiers des progrès que notre industrie a accomplis et qu'elle continue d'accomplir. »

Au Canada, les usines de papier produisent la matière première servant à fabriquer les emballages de papier et de carton (et la majorité des usines utilisent de la matière recyclée à 100 %), laquelle est envoyée à un transformateur pour être transformée en produits d'emballage. Une fois utilisés par les clients, les emballages sont recyclés et retournés à l'usine de papier pour être transformés en nouveaux produits d'emballage de papier et de carton.

« En tant qu'industrie, nous sommes déterminés à respecter l'environnement et à réduire le plus possible les déchets. Cette enquête nous rappelle l'importance du recyclage et le fait que chaque mesure prise peut avoir un grand impact, déclare Rachel Kagan, directrice générale du CEEPC. Ensemble, l'industrie et les consommateurs contribuent à influencer positivement le cours des choses sur le plan environnemental. »

Le CEEPC est l'association nationale qui représente les intérêts environnementaux de l'industrie canadienne de l'emballage en papier. Porte-parole de l'industrie en matière d'environnement, le CEEPC fait la promotion de ses réalisations sur le plan du développement durable au moyen d'activités de communication et de défense des intérêts au nom de ses membres, qui comprennent des usines et des transformateurs d'emballages qui sont présents partout au Canada et qui produisent les trois principales catégories d'emballage, soit le carton-caisse (utilisé pour fabriquer des boîtes en carton ondulé), le carton plat (utilisé pour fabriquer des boîtes en carton) et le papier kraft (utilisé pour fabriquer des sacs en papier).

Pour télécharger le rapport, veuillez consulter le site http://www.ppec-paper.com/contenurecycle. Ce rapport est rédigé en anglais, mais un résumé du rapport est disponible en français.

