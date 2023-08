Abcourt annnonce la nomination d'un nouvel administrateur et l'octroi d'options d'achat d'actions





ROUYN-NORANDA, Québec, 29 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (la « Société » ou « Abcourt ») (Bourse de croissance TSX : ABI) annonce la nomination de Jasmine Hinse comme administratrice de la Société, en remplacement de Renaud Hinse, décédé en juin 2023.



Jasmine Hinse détient un baccalauréat en droit et un diplôme en droit notarial de l'Université Laval et elle a été membre du Barreau du Québec de 2004 jusqu'à sa retraite en 2020. Elle a également complété le programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés du Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval. De 2006 à 2020, Mme Hinse a occupé le poste de directrice des affaires juridiques corporatives de Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi. Précédemment, de 2000 à 2006, elle a occupé à la Caisse de dépôt et placement du Québec les postes suivants : secrétaire général adjoint au Secrétariat général ainsi que conseillère juridique pour une filiale immobilière. Jusqu'en 2000, Mme Hinse a exercé la profession de notaire au sein d'une firme établie à Val d'or.

Le conseil d'administration d'Abcourt a également attribué un nombre total de 17 500 000 options d'achat d'actions en faveur des administrateurs et dirigeants et d'employés et consultants, dont 13 300 000 options en faveur des administrateurs et dirigeants de la Société et 1 800 000 en faveur de personnes offrant des services de relations avec les investisseurs. Les options ont été attribuées au prix d'exercice de 0,05 $ l'action et elles expireront le 23 août 2028. Ces options ont été attribuées en vertu du régime d'options d'achat d'actions de la Société, qui a été modifié par le conseil d'administration afin d'augmenter le nombre maximal d'actions pouvant être émises sur exercice d'options à 42 810 000, représentant 10 % du nombre d'actions émises de la Société. La modification du régime d'options est conditionnelle à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d'exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l'usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site Sedar www.sedar.com .

Pascal Hamelin,

Président et Chef de la direction

T : (819) 768-2857

[email protected] Dany Cenac Robert, Relations avec les investisseurs

Réseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276 poste 456

[email protected]

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

29 août 2023 à 08:00

