Deep Sky, la première entreprise de capture du carbone à l'échelle gigatonne, annonce la nomination de Damien Steel au poste de PDG





MONTRÉAL, le 29 août 2023 /CNW/ - Deep Sky, une entreprise basée à Montréal qui commercialise des solutions de capture et de stockage du carbone à grande échelle, a annoncé aujourd'hui la nomination de Damien Steel au poste de PDG. M. Steel rejoint Deep Sky après plus de vingt ans d'expérience dans le domaine du capital-risque et des opérations. Dans son nouveau rôle, M. Steel mettra à profit sa passion pour trouver des solutions afin de combattre la crise climatique, dans le but de faire de Deep Sky le chef de file en matière de capture du carbone à l'échelle gigatonne.

Plus récemment, M. Steel était associé directeur et responsable mondial du capital-risque chez OMERS Ventures (OV), une division d'un des plus grands fonds de pension au Canada (OMERS). M. Steel était responsable des investissements, de la gestion des fonds et de la supervision stratégique globale du groupe. Au cours de son mandat, il a triplé la taille de la plateforme pour atteindre 2,5 milliards de dollars d'actifs tout en générant une forte croissance. Auparavant, il a exercé des fonctions chez BridgeScale Partners et EdgeStone Capital Partners. Avant de rejoindre OV, Damien a été entrepreneur dans le domaine de la santé. Il a entre autres créé et vendu une entreprise de démarrage de laboratoire numérique dentaire. Il siège également au conseil d'administration d'entreprises technologiques innovatrices comme Hopper, TouchBistro, Hootsuite et DuckDuckGo. Parallèlement à son rôle de PDG de Deep Sky, M. Steel continuera chez OMERS Ventures en tant que conseiller principal.

À la tête de Deep Sky, M. Steel apporte une expérience considérable en matière de finance, de climat, d'infrastructure et de gouvernance d'entreprise dans le secteur très réglementé des pensions de retraite au Canada. En 2022, il a d'ailleurs dirigé l'investissement de démarrage d'une entreprise spécialisée dans les technologies climatiques, basée à Toronto. M. Steel a acquis dans le cadre de ce mandat une connaissance approfondie sur la manière dont les entreprises à travers le monde accordent la priorité au risque climatique. De plus, il a dirigé l'investissement dans l'application de voyage Hopper, devenu l'investissement le plus important et le plus fructueux d'OV. Hopper a également été lancé par les fondateurs de Deep Sky, Fred Lalonde et Joost Ouwerkerk. À travers ses contributions des dernières années avec Hopper, M. Steel s'est engagé de façon progressive dans la lutte contre les changements climatiques.

« Pendant près de vingt ans, j'ai eu le privilège de soutenir des fondateurs de renommée mondiale dans leurs efforts de création d'entreprises d'envergure internationale », a déclaré M. Steel. « Chez Deep Sky, j'espère mettre en pratique tout ce que j'ai appris de ces grands visionnaires afin de combattre ce que j'estime être le plus grand défi auquel l'humanité est maintenant confrontée: l'inaction face aux changements climatiques. »

« La création d'une entreprise avec la grande ambition d'inverser le changement climatique nécessite le leadership d'un grand visionnaire tout aussi ambitieux à la tête de celle-ci », a déclaré Fred Lalonde, cofondateur de Deep Sky. « Damien est un visionnaire, un leader, un collecteur de fonds et un opérateur qui a fait ses preuves. Il peut décupler la croissance de Deep Sky pour répondre à la menace imminente des changements climatiques. Alors que je travaille à ses côtés depuis 2012, j'ai pu observer son flair remarquable pour repérer le prochain projet qui résistera à l'épreuve du temps. Je suis heureux qu'il ait choisi Deep Sky comme son prochain grand défi. »

Deep Sky travaille à la mise en place d'une infrastructure de capture et de stockage du carbone à grande échelle au Canada. En tant que développeur de projets, l'entreprise réunit les technologies les plus prometteuses de captage direct dans l'air et dans l'océan afin de fournir au marché la plus grande quantité de crédits de carbone de grande qualité. Alimentées par des énergies renouvelables, les installations de Deep Sky sont stratégiquement situées au Québec, une région qui dispose d'une abondance d'énergie hydroélectrique, d'un immense potentiel éolien et d'un vaste territoire doté de la riche composition géologique nécessaire à la capture du carbone.

À propos de Deep Sky:

La société montréalaise Deep Sky construit actuellement la première entreprise de captage du carbone à l'échelle gigatonne, dont l'objectif est d'éliminer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et de les stocker de façon permanente sous terre. Deep Sky réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone dans l'air et dans les océans afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de grande qualité. Pour en savoir plus: fr.deepskyclimate.com.

29 août 2023

