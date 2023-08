Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane Al Saoud lance le plan directeur pour les centres logistiques dans le but de transformer le royaume en un pôle logistique mondial





RIYAD, Arabie saoudite, 28 août 2023 /PRNewswire/ -- Son Altesse Royale le prince Mohammed ben Salmane bin Abdulaziz Al Saoud, prince héritier, Premier ministre et président du Comité suprême des transports et des services logistiques, a lancé le plan directeur pour les centres logistiques qui vise à développer davantage l'infrastructure du secteur de la logistique dans le Royaume, à diversifier l'économie locale et à renforcer la position du Royaume en tant que destination d'investissement de premier plan et pôle logistique mondial.

SAR le Prince Héritier a affirmé que le plan directeur pour les centres logistiques est une extension des initiatives en cours pour renforcer le secteur logistique du Royaume, conformément aux objectifs de la stratégie nationale de transport et de logistique (NTLS). L'objectif est de développer le secteur de la logistique pour soutenir la croissance économique et améliorer la connectivité locale, régionale et internationale pour les réseaux commerciaux internationaux et les chaînes d'approvisionnement mondiales. De plus, le plan vise à favoriser les partenariats avec le secteur privé, à élargir les possibilités d'emploi et à renforcer la position du Royaume en tant que pôle logistique mondial, en tirant parti de sa situation géographique stratégique qui relie trois grands continents : l'Asie, l'Europe et l'Afrique.

Le plan directeur pour les centres logistiques prévoit 59 centres, répartis dans les principales régions stratégiques d'Arabie saoudite, avec une superficie totale de plus de 100 millions de mètres carrés. Ceux-ci comprennent 12 centres logistiques pour la région de Riyad, 12 pour la région de La Mecque, 17 pour la province de l'Est et 18 dans les autres régions du Royaume. Les travaux en cours se concentrent sur 21 centres, avec l'objectif d'achever tous les centres d'ici 2030. Les centres permettront aux industries locales d'exporter efficacement les produits saoudiens, ainsi que de soutenir le e-commerce en facilitant les connexions rapides entre les centres logistiques et les pôles de distribution dans diverses régions, villes et provinces du Royaume. Le plan facilite également le suivi de haut niveau et facilite le processus d'obtention des licences d'activité logistique, en particulier avec l'introduction de la licence logistique unifiée. Jusqu'à présent, la licence a été accordée à plus de 1 500 entreprises logistiques locales, régionales et internationales, outre le lancement de FASAH, l'initiative de délivrance de licence en deux heures en collaboration avec les entités gouvernementales concernées.

Le secteur des services logistiques représente un pilier prometteur pour la diversité économique et de développement dans le Royaume. Il connaît une série d'initiatives qualitatives et de développements significatifs visant à réaliser un bond substantiel dans la croissance sectorielle et à élargir ses contributions économiques et de développement. Le ministère des Transports et des Services logistiques (MOTLS) fonctionne selon un modèle qui vise à développer l'industrie des services logistiques, à améliorer les stratégies d'exportation, à élargir les possibilités d'investissement et à établir des partenariats avec le secteur privé.

Il convient de mentionner qu'en avril 2023, le Royaume a réalisé un progrès significatif dans le système de transport et de logistique en progressant de 17 places au niveau mondial dans l'indice de performance logistique de la Banque mondiale, se hissant à la 38e place sur 160 pays dans le classement international de l'efficacité logistique. Le MOTLS a également récemment lancé une série d'initiatives dans le secteur de la logistique pour améliorer l'efficacité des performances, repenser les processus et mettre en oeuvre les meilleures pratiques mondiales dans ce secteur vital pour renforcer la position du Royaume en tant que pôle logistique mondial. Ces initiatives comprennent le lancement de la zone logistique privée intégrée à l'aéroport international du roi Salmane de Riyad, Apple étant le premier investisseur international de la zone. L'une des principales priorités de la NTLS est de placer le Royaume parmi les 10 premiers pays du monde dans l'indice de performance logistique d'ici 2030.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://lpi.logisti.sa/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2194982/Mohammed_bin_Salman.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2194977/MOTLS_Logo.jpg

28 août 2023 à 16:43

Communiqué envoyé leet diffusé par :