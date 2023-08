Négociations avec le Conseil de la Nation Atikamekw : le gouvernement du Québec souligne la conclusion d'une entente-cadre





QUÉBEC, le 28 août 2023 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, se réjouissent des avancées entourant les négociations avec le Conseil de la Nation Atikamekw. En effet, lors du Conseil des ministres du 23 août dernier, une entente-cadre concernant le territoire et les ressources naturelles a été conclue entre les parties.

L'entente-cadre pave la voie à la négociation et à l'éventuelle conclusion d'une entente finale visant à établir les bases d'une nouvelle relation en matière de gestion et de mise en valeur du territoire et des ressources forestières et minérales, ce qui permettra d'assurer, entre autres, une meilleure prévisibilité dans l'utilisation de ces ressources.

Les parties retourneront à la table de négociation afin de poursuivre leurs travaux.

Citations :

« Nous sommes très heureux d'avoir franchi une nouvelle étape dans le cadre des négociations avec le Conseil de la Nation Atikamekw. Cette entente est un pas important vers la conclusion d'un partenariat fort, notamment en foresterie, qui bénéficiera à nos deux nations. C'est également une autre démonstration de notre engagement à collaborer avec les communautés autochtones dans la gestion et la mise en valeur des ressources naturelles au Québec. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« L'adoption d'une entente-cadre représente une avancée majeure dans le cadre de nos efforts de négociation. Je salue l'engagement du grand chef et des chefs dans le processus de négociation. Ensemble, poursuivons le travail! »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

