Lancement d'un projet novateur de la mutualisation des espaces de stationnement dans le District Central





MONTRÉAL, le 28 août 2023 /CNW/ - Plus de 100 unités de stationnement hors rue seront mises en commun dès le 1er septembre 2023 pour pallier la demande des résidentes et résidents, ainsi que des travailleuses et travailleurs du quartier District Central, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Ce projet pilote novateur, d'une durée de trois ans, permettra aussi une meilleure gestion du stationnement pour faciliter l'accessibilité et l'attractivité des employées et employés vers cette importante concentration d'emplois au centre de l'île de Montréal.

« La mutualisation des espaces de stationnement est une dimension de la mobilité et fait partie de nombreuses mesures inscrites dans le Plan triennal de déplacements 2023-2025 de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Nous sommes heureuses d'avoir trouvé des partenaires pour lancer un projet pilote au coeur du secteur d'emploi de l'arrondissement, le District Central», affirme Mme Emilie Thuillier, mairesse d'Ahuntsic-Cartierville.

« Le déploiement de l'offre de clicknpark sur le territoire est une démonstration claire que notre communauté est mobilisée pour trouver des solutions innovantes permettant la transformation durable et harmonieuse du District Central. Étant le quatrième pôle d'emplois en importance à Montréal, la nécessité de faire cohabiter une multitude d'usages, autant économiques que sociaux, est essentielle à la vitalité du quartier. Nous saluons l'audace des parties prenantes dans ce projet », mentionne Mme Hélène Veilleux, directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) District Central.

« Notre application clicknpark permet de mutualiser les stationnements hors rue existants pour le bénéfice de la communauté ce qui évite de construire de nouveaux stationnements en ville au détriment de nos espaces verts », souligne M. Carl Grenier, président de clicknpark.

Projet pilote de mutualisation des espaces de stationnement

C'est dans ce contexte que l'arrondissement a reçu la proposition de la firme clicknpark, Stationner sans détour, pour permettre la mise en place d'un outil de gestion du stationnement basé sur une application mobile. L'utilisation de cette technologie a pour but de faciliter le partage et l'optimisation de l'usage d'unités de stationnement du secteur privé vers la mise en commun.

Les propriétés du 55 rue Louvain Ouest, de l'entreprise AEDN, ainsi que Les Immeubles Howard Szalavetz, qui possèdent les stationnements extérieurs au 433 Chabanel et 960 rue Meilleur, participeront au projet pilote. D'autres partenaires auront l'occasion de s'ajouter au projet au cours des prochains mois. De plus, l'arrondissement mettra à disposition une cinquantaine d'unités de stationnement sur le site municipal du 50-150 Louvain Ouest, au nord-est du terrain. Communauto sera également partenaire du projet pilote en ajoutant quatre véhicules à ce stationnement, qui pourront être utilisés par leurs membres sous réservation.

Il est également prévu qu'une partie du site municipal puisse être mise gratuitement à la disposition des résidentes et résidents du District Central, incluant le quartier Saint-Simon, 5 jours par période hivernale, lors des tempêtes de neige.

À terme, le projet pilote vise à mieux comprendre les besoins et habitudes des usagers grâce aux données recueillies. Il permettra d'anticiper les besoins complémentaires pour ainsi continuer à développer des projets audacieux permettant une cohabitation harmonieuse entre les différents modes de transport dans le District Central.

Se sont réunies les personnes impliquées dans ce programme : Mme Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Mme Hélène Veilleux, directrice générale et Geneviève Dufour, directrice stratégie et relations d'affaires de la SDC District Central, M. Carl Grenier, président, Mme Sara Joli-Coeur, vice-présidente exécutive de clicknpark.com, Stationner sans détour, Mme Nathalie Pen, gestionnaire Marketing et Développement, M. Gabriel Sims, planificateur de réseaux de Communauto, M. Lorne Lieberman, propriétaire du 55 Louvain Ouest, ainsi que M. Jean-François Soulières, commissaire au développement économique d'Ahuntsic-Cartierville, qui se sont rendus sur le terrain du 50-150 Louvain Ouest, où sera situé un des stationnements de la mutualisation des espaces clicknpark, stationner sans détour.

SOURCE Ville de Montreal - Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

28 août 2023 à 10:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :