Le Conseil jeunesse du premier ministre se réunit en personne pendant trois jours à Ottawa pour discuter des questions importantes qui préoccupent les jeunes Canadiennes et Canadiens





La 6e cohorte du Conseil jeunesse tient sa première réunion en personne avec le premier ministre, la ministre Ien, d'autres ministres et de hauts fonctionnaires

OTTAWA, ON, le 28 août 2023 /CNW/ - Les membres du Conseil jeunesse du premier ministre se réunissent à Ottawa pour assister à une importante réunion de trois jours visant à répondre aux préoccupations importantes de la jeunesse canadienne. Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les divers points de vue et préoccupations des jeunes Canadiennes et Canadiens jouent un rôle central dans l'édification d'un avenir plus inclusif et plus équitable pour tout le monde.

Au cours des trois jours, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, ainsi que l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, prendront part à la première réunion en personne avec les membres nouvellement nommés de la 6e cohorte du Conseil jeunesse du premier ministre.

Tout au long de la réunion, les membres du Conseil discuteront avec diverses personnes influentes, dont l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario; Francis Scarpaleggia, président du Comité de l'environnement et du développement durable; la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada; Chantal Marin-Comeau, sous-ministre adjointe associée de la Direction générale des politiques stratégiques et de service d'Emploi et Développement social Canada. L'ordre du jour du Conseil comprend une vaste gamme de sujets, dont l'environnement et le développement durable, la mobilisation des responsables de la santé publique en matière de changement climatique et la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le Conseil jeunesse est une plateforme indispensable qui permet au premier ministre, aux députées et députés, et aux cadres du gouvernement de consulter les jeunes et de découvrir leurs idées. En outre, le Conseil permet aux jeunes de faire connaître leurs points de vue, leurs priorités et leurs idées. Le gouvernement reconnaît que les jeunes ne sont pas seulement les dirigeantes et dirigeants de demain, mais qu'ils et elles jouent aussi un rôle de premier plan aujourd'hui. Les résultats des discussions du Conseil jeunesse devraient fournir de l'information précieuse qui saura éclairer les décisions politiques. Les conseils issus des délibérations du Conseil seront déterminants pour garantir que le gouvernement demeure attentif à l'évolution des besoins et des aspirations des jeunes Canadiens et Canadiennes.

Le Conseil jeunesse du premier ministre permet à des jeunes de tout le Canada, ayant vécu diverses expériences, de faire entendre leurs points de vue, de raconter ces expériences et d'obtenir un appui pour leurs activités de revendication.

«?Chaque fois que je m'assois avec les membres de mon conseil jeunesse, je ne cesse d'être inspiré par leurs idées et points de vue nouveaux. Les jeunes sont les moteurs du changement, et je continuerai - ainsi que l'ensemble du gouvernement du Canada - à solliciter leurs conseils pour édifier un pays meilleur pour tout le monde. Et pour vous, les jeunes Canadiens et Canadiennes, nous devons agir pour que vous puissiez avoir pleinement toutes les possibilités qu'offre le Canada, et aussi pour que vous puissiez réussir et avoir tout ce que les générations qui vous ont précédés ont eu, y compris une économie robuste et un environnement sain dans des communautés fortes et dynamiques partout au pays.?»

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Établir des liens avec les membres du Conseil jeunesse du premier ministre est l'un des aspects de mon travail que je préfère. Le rôle que chacun joue pour faire entendre la voix des jeunes à l'échelle nationale est essentiel. En tant que ministre et coprésidente, j'accorde beaucoup d'importance à leurs idées pour orienter notre appui à la jeunesse canadienne. Les histoires et les diverses expériences des jeunes nous sont indispensables.?»

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Le Canada compte plus de 7 millions de jeunes âgés de 15 à 29 ans. Ils représentent plus d'un cinquième de la population et reflètent toute la diversité du Canada.

Créé en 2016, le Conseil jeunesse du premier ministre fournit des conseils non partisans aux ministres fédéraux et aux représentants du gouvernement pour les guider sur divers sujets qui sont au coeur des préoccupations du gouvernement et des Canadiens et Canadiennes, tels que la promotion de l'égalité et la protection des droits, l'amélioration des soins de santé mentale, la lutte contre le changement climatique et le soutien aux communautés autochtones.

Les jeunes Canadiennes et Canadiens peuvent s'inscrire sur la liste d'envoi pour recevoir de l'information et prendre part aux activités dans des domaines qui les intéressent.

