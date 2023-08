Mission au Luxembourg et en Suisse - Une mission de positionnement et de rapprochement pour la ministre Martine Biron





QUÉBEC, le 28 août 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, se rendra en mission au Luxembourg et en Suisse du 28 au 31 août. La ministre s'arrêtera successivement dans les villes de Luxembourg, Berne et Lausanne.

Cette mission dans ces deux pays francophones vise à positionner le Québec comme un partenaire fiable dans plusieurs secteurs importants comme la culture, la recherche et l'innovation. La ministre s'entretiendra notamment avec le premier ministre du Luxembourg, M. Xavier Bettel, ainsi qu'avec le conseiller fédéral du Département de l'économie, de la formation et de la recherche, M. Guy Parmelin. Une rencontre est également prévue avec le vice-président de la Banque européenne d'investissement, M. Kris Peeters. Elle pourra également faire valoir la richesse de la culture québécoise lors d'un événement avec des représentants de l'industrie cinématographique et littéraire du Luxembourg.

La ministre aura également l'occasion d'échanger sur des enjeux en matière de droits de la personne, dont l'égalité entre les femmes et les hommes, et de s'inspirer des bonnes pratiques mises en oeuvre par ses homologues. Elle pourra promouvoir les actions du Québec en matière de condition féminine auprès de la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes du Luxembourg, Mme Taina Bofferding, ainsi qu'auprès de la cheffe du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes à Berne, Mme Sylvie Durrer.

« Nous partageons avec la Suisse et le Luxembourg des intérêts communs comme la langue française, la recherche, l'économie innovante et les droits de la personne. Cette mission sera l'occasion de renforcer nos liens avec les principales autorités politiques et les institutions luxembourgeoises et suisses dans ces domaines. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Les objectifs de cette mission répondent aux orientations du Plan stratégique 2023-2027 du Ministère, dont celle de Positionner le Québec comme un partenaire stratégique sur les marchés internationaux , et de la Stratégie territoriale pour l' Europe .

, et de la Stratégie territoriale pour l' . Le Québec possède l'un des plus vastes réseaux diplomatiques bâtis par un État fédéré avec ses 35 représentations à l'étranger situées dans 20 pays. Parmi elles, sept sont localisées en Europe , notamment la Délégation générale du Québec à Bruxelles et la Délégation générale du Québec à Munich , qui couvrent les territoires suisses et luxembourgeois.

, notamment la Délégation générale du Québec à et la Délégation générale du Québec à , qui couvrent les territoires suisses et luxembourgeois. Le Québec a des liens historiques et constants en Europe , dont plus de 50 ans de présence officielle en Allemagne et en Belgique. Ces liens continuent de croître et de se renforcer également dans plusieurs autres pays.

