vechain et SingularityNet combinent la blockchain et l'IA pour promouvoir le développement durable et créer des outils d'entreprise avancés

SAINT-MARIN, 28 août 2023 /PRNewswire/ -- vechain et SingularityNET, leaders du secteur de la blockchain et de l'intelligence artificielle (IA) respectivement, sont ravis d'annoncer leur collaboration stratégique. Ce partenariat entre géants techniques réunit de puissantes technologies émergentes ayant le potentiel de changer radicalement le fonctionnement de l'économie mondiale, en offrant de puissants outils de niveau entreprise pour relever les défis dans le domaine de la durabilité et des entreprises traditionnelles.

En particulier, l'alliance est très prometteuse pour les ambitions de vechain avec le Boston Consulting Group, des partenaires qui collaborent à la construction d'« écosystèmes » dans lesquels les individus et les entreprises sont incités à agir de manière durable. Les capacités d'IA de SingularityNet offrent un immense potentiel pour améliorer ces écosystèmes, en utilisant la technologie de l'IA pour analyser les données et améliorer leur efficacité.

vechain et SingularityNET ont l'intention de lancer des initiatives de recherche conjointes afin de renforcer l'efficacité de chaque plateforme respective et d'ancrer les deux au coeur du développement numérique futur. La combinaison de ces technologies peut doter les entreprises d'outils intelligents et marquer le début d'une nouvelle phase dans l'ère de la numérisation.

Le Dr. Ben Goertzel, PDG visionnaire de SingularityNET, a fait part de son enthousiasme face à l'énorme potentiel de ce partenariat :

« Ces dernières années ont montré au monde que lorsque les bons algorithmes d'IA rencontrent les bonnes données sur une puissance de traitement suffisante, la magie peut opérer.

Ce qui est encore mieux, c'est lorsque les algorithmes, les données et le traitement sont décentralisés en termes de déploiement, de propriété et de contrôle : c'est exactement le genre de magie qui va se produire en associant les algorithmes d'IA de l'écosystème SingularityNET et les données d'entreprise profondes et diverses de vechain, sur la puissance de traitement distribuée conjointe et sécurisée des deux réseaux.

Cette puissance combinée s'appliquera au développement durable, qui est l'un de nos premiers domaines d'intervention, mais elle s'étendra en fin de compte à pratiquement tous les marchés verticaux. Il est difficile de surestimer le potentiel de ce domaine. »

Antonio Senatore, directeur technique de vechain, a commenté l'opération :

« Nous sommes ravis de collaborer avec SingularityNET, plateforme d'IA Web3 de premier plan, en combinant nos riches flux de données d'entreprise avec la plateforme puissante et polyvalente de SingularityNET. »

« La blockchain et l'IA offrent des capacités qui changent la donne pour les industries et les entreprises et ouvrent de nouvelles voies de fonctionnement. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de SingularityNET pour construire de nouveaux services et continuer à faire avancer l'avant du possible dans le Web3 et la durabilité. »

vechain et SingularityNET permettent l'émergence d'un monde nouveau, plus interconnecté et plus automatisé, offrant de nouvelles capacités dans les domaines de l'industrie et, en particulier, de l'action en faveur du développement durable.

