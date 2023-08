Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 75 000 $ aux Internationaux de tennis junior Banque Nationale





QUÉBEC, le 27 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 75 000 $ aux Internationaux de tennis junior Banque Nationale, qui se déroulent à Repentigny jusqu'au 2 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les Internationaux de tennis junior Banque Nationale font partie des plus importants tournois juniors à l'échelle internationale. Chaque année, les meilleurs joueurs de la relève provenant d'une trentaine de pays s'affrontent au grand bonheur des amoureux de cette discipline sportive.

Citations :

« Les festivals et les événements permettent à notre destination de se distinguer grâce à une offre culturelle et touristique de qualité. Les Internationaux de tennis junior Banque Nationale donnent l'occasion aux jeunes athlètes de se démarquer. Ce rendez-vous sportif fait la renommée de Lanaudière en tant que destination sportive d'importance. J'invite les amoureux du tennis à venir en grand nombre encourager les joueurs émergents et à profiter des magnifiques paysages de notre région et de ses attraits. Bon tournoi! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Comme toutes les disciplines sportives, le tennis est un fantastique vecteur de développement, tant pour le corps que pour l'esprit. Les athlètes juniors qui seront à Repentigny représentent de réels modèles pour nos jeunes, qui peuvent ainsi voir que le dépassement de soi, la détermination et la rigueur peuvent vous mener au sommet en plus de vous faire vivre des émotions incomparables. Je souhaite le meilleur des succès à tous les athlètes et un tournoi enlevant pour les nombreux spectateurs. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Depuis plus de 30 ans, les Internationaux de tennis junior Banque Nationale attirent dans Repentigny les meilleurs jeunes athlètes. Notre ville devient, en l'espace d'une semaine, la capitale internationale du tennis junior, au grand bonheur de tous. Je suis heureuse et fière de voir notre gouvernement soutenir la réussite de cet événement qui fait rayonner Repentigny et le Québec dans le monde. Je souhaite beaucoup de succès aux sportifs et un bon tournoi aux spectateurs! »

Pascale Déry, députée de Repentigny et ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 25 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Éducation accorde 50 000 $ dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux.

