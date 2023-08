L'Anneau olympique de Richmond reçoit 750 000 $ afin de créer un nouvel espace en plein air pour la tenue d'évènements à Richmond en Colombie-Britannique





Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires et stimuler les économies locales.

RICHMOND, BC, le 26 août 2023 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs ainsi que des attractions touristiques dynamiques sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique. Dans l'ensemble de la ville de Richmond, les collectivités accueillent les résidents et les visiteurs pour leur faire profiter de nouveaux espaces publics améliorés.

Wilson Miao, député de Richmond Centre, a annoncé aujourd'hui un investissement de 750 000 $ destiné à l'Anneau olympique de Richmond, dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés. L'annonce a été faite au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan).

Ce financement a permis à l'Anneau olympique de Richmond d'aménager un espace en plein air polyvalent avec de nouveaux terrains de sport, des aires de jeu et d'autres agréments, notamment une zone de conditionnement physique, des sièges et un système d'éclairage. L'espace nommé "The Fields" offrira des rassemblements communautaires, encouragera le tourisme sportif et créera un centre pour les programmes de loisirs extérieurs.

De tels projets aident les collectivités et les entreprises de la Colombie-Britannique à accueillir les touristes d'ici et d'ailleurs, à améliorer le bien-être de la collectivité, à créer des emplois et à stimuler l'économie locale.

Citations

«?Ces investissements démontrent comment le gouvernement du Canada aide à stimuler le développement économique dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. L'investissement dans des espaces publics partagés rapproche les collectivités et assure la prospérité de Richmond pour l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« L'investissement d'aujourd'hui permettra aux résidents de Richmond de profiter d'un espace communautaire en plein air amélioré à l'Anneau olympique de Richmond. Les espaces communautaires sont le pilier de nos quartiers, car ils permettent à des personnes de tous horizons et de tous âges de se détendre, de nouer des liens et de profiter des installations de leur quartier. Je suis heureux que notre gouvernement ait contribué à rendre The Fields possible pour les résidents de Richmond. »

- Wilson Miao, député de Richmond-Centre

« Grâce au soutien du Fonds de revitalisation des communautés de Développement économique Canada pour le Pacifique et d'autres partenaires, l'Anneau olympique de Richmond a été en mesure de poursuivre l'expansion de son infrastructure de sports de plein air, de conditionnement physique, de tourisme et d'événements. Les terrains de sport praticables en tout temps constituent une nouvelle installation sportive et événementielle en plein air qui attirera des événements sportifs et des hôtes de tout le Canada et d'ailleurs. Ces événements apportent chaque année des millions de dollars à l'économie locale et renforcent la réputation de Richmond en tant que collectivité dynamique et active. »

- Malcolm Brodie, maire de la Ville de Richmond

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

En 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Victoria , à Campbell River , à Kelowna , à Cranbrook , à Prince George , à Prince Rupert et à Fort St. John , servant des entreprises et des collectivités dans toute la province.

, à , à , à , à , à et à , servant des entreprises et des collectivités dans toute la province. Le Fonds canadien de revitalisation des communautés fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les collectivités à construire et à améliorer des infrastructures, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

