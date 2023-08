Le gouvernement du Canada fournit des ressources supplémentaires pour lutter contre les feux de forêt en Colombie-Britannique





OTTAWA, ON, le 25 août 2023 /CNW/ - Les feux de forêt en Colombie-Britannique ont atteint un niveau extrême au cours de la semaine dernière, entraînant des évacuations, des pertes de biens personnels et des dommages aux infrastructures essentielles dans les collectivités à travers la province.

Le 25 août, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique du Canada, a approuvé une demande d'aide fédérale du gouvernement de la Colombie-Britannique afin de doter la province de ressources supplémentaires pour lutter contre les incendies, augmentant ainsi le niveau de soutien déjà fourni.

En réponse à cette demande d'aide, l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, a autorisé les Forces armées canadiennes (FAC) à déployer du personnel pour aider et faciliter les opérations de planification et de coordination, ainsi que les opérations de lutte contre les incendies de type III. Ces dernières englobent généralement le retournement des lieux d'incendie, le nettoiement et l'extinction des points chauds.

Les ressources des FAC seront disponibles pour une période initiale de trois semaines à compter du 28 août. Il sera possible de prolonger cette période à la suite d'une évaluation conjointe de la situation afin de déterminer si une aide est toujours nécessaire.

Ce soutien s'ajoute à celui déjà accordé par le gouvernement fédéral à la province par le biais d'une demande d'aide fédérale, approuvée le 19 août dernier.

Le Centre des opérations du gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux et provinciaux afin de coordonner la réponse fédérale à la situation en Colombie-Britannique.

Citations

«?À travers la Colombie-Britannique, les habitants continuent d'être gravement touchés par les feux de forêt, et certains d'entre eux ont tout perdu. Nous continuerons de fournir les ressources nécessaires pour lutter contre ces feux de forêt et reprendre le contrôle de la situation. Au nom de tous les Canadiens, je tiens à remercier les pompiers, les premiers intervenants, le personnel des Forces armées canadiennes, les responsables de la gestion des urgences et les bénévoles locaux qui ont travaillé sans relâche dans des conditions éprouvantes afin de protéger leurs collectivités.?»

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

«?Au cours de cette saison de feux de forêt sans précédent, les Forces armées canadiennes ont aidé les provinces et les territoires du Canada, démontrant ainsi leur sens du devoir exceptionnel. Nous avons autorisé les Forces armées canadiennes à aider la Colombie-Britannique dans ses opérations de lutte contre les incendies, et nous continuerons à apporter tout le soutien nécessaire en cette période critique. Je remercie sincèrement tous les membres des Forces armées canadiennes impliqués dans cette opération pour leur travail acharné et leur dévouement.?»



- L'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale

Faits en bref

C'est la troisième demande d'aide fédérale que la province de la Colombie-Britannique lance cette saison de feux de forêt. La première a été approuvée le 14 juillet et la deuxième a été approuvée le 19 août .

La Colombie-Britannique continue de lutter contre plus de 370 feux actifs dans toute la province. Les feux de forêt ont brûlé plus de 1,75 million d'hectares de terres en Colombie-Britannique, ce qui dépasse largement la moyenne saisonnière.

Le Centre des opérations du gouvernement est chargé de coordonner la réponse du gouvernement du Canada aux événements d'urgence.

Au Canada, les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal. Si les municipalités ont besoin d'aide, elles en font la demande à leur province ou à leur territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral.

Une demande d'aide fédérale est lancée lorsqu'une situation d'urgence dépasse ou menace de dépasser les ressources d'une province ou d'un territoire et que des ressources fédérales supplémentaires sont nécessaires pour soutenir efficacement la région touchée.

Si une province ou un territoire présente une demande d'aide fédérale officielle, un processus bien établi est en place pour gérer la demande, par l'intermédiaire du Centre des opérations du gouvernement, et comprend une consultation et une coordination provinciale-territoriale et interministérielle.

Si les autorités provinciales et territoriales ont besoin d'aide, elles peuvent en faire la demande aux Forces armées canadiennes (FAC). Lorsque les FAC interviennent lors de catastrophes naturelles au Canada, elles le font dans le cadre de l'opération LENTUS.

L'aide des FAC complète et améliore les ressources provinciales et locales à l'aide de capacités uniques, y compris le personnel et le matériel militaires. L'objectif principal est d'aider les autorités provinciales et locales à stabiliser la situation et de rassurer les résidents canadiens dans les zones touchées.

Les soldats déployés pour appuyer la Colombie-Britannique proviendront de groupes-brigades de la 3 e Division du Canada, soit le 38 e Groupe-brigade du Canada, le 39 e Groupe-brigade du Canada et le 41 e Groupe-brigade du Canada.

Le Centre des opérations du gouvernement travaille en étroite collaboration avec les bureaux régionaux de Sécurité publique Canada en cas d'urgence. Ces bureaux régionaux, qui sont situés dans toutes les provinces et dans le Nord, fournissent des commentaires et des points de vue régionaux tout en appuyant la coordination de l'intervention fédérale en cas d'urgence. Leurs réseaux de représentants provinciaux et territoriaux, d'autres ministères et organismes fédéraux ainsi que de diverses collectivités et d'intervenants sont essentiels à ce travail.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

25 août 2023 à 21:47

Communiqué envoyé leet diffusé par :