Le 20e Radiothon annuel Pour la santé des enfants a permis de recueillir 1 306 400 $ pour les enfants malades et les femmes vivant une grossesse à haut risque à l'Hôpital de Montréal pour enfants!





Un grand merci aux stations de radio de Bell Média CJAD 800, 95.9 Virgin Radio, CHOM 97 7 et TSN 690 qui ont recueilli des fonds pour aider les enfants gravement malades à retrouver leur énergie débordante et leur petit côté tannant.

MONTRÉAL, le 25 août 2023 /CNW/ - Des enfants et leur famille ont raconté leurs histoires déchirantes et réconfortantes de soins et de compassion, de perte et de guérison dans le cadre de la 20e édition du Radiothon Pour la santé des enfants, diffusée en direct hier sur les ondes de CJAD 800, 95.9 Virgin Radio, CHOM 97 7 et TSN Radio 690. Juste avant 19 h, Ibrahim, jeune porte-parole du Radiothon, a révélé que les Québécois avaient donné la somme formidable de 1 306 400 $ au Children pour aider les enfants malades à retrouver leur énergie débordante et leur petit côté tannant! Et c'est très bien comme ça, parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Longue vie aux tannants!

Lancer en 2004, le Radiothon Pour la santé des enfants a permis de collecter plus de 29 millions $ pour aider les enfants les plus malades du Québec à faire face à des problèmes de santé chroniques ou aigus. Voici quelques faits pour mettre en perspective l'incidence de vos dons au Children au cours des 20 dernières années :

62?600 nouveau-nés ont été soignés;

131?920 interventions chirurgicales ont permis de transformer ou de sauver des vies;

1?370?480 enfants ont été traités aux urgences;

3?927?820?600 rendez-vous avec des médecins spécialistes ont eu lieu.

« L'enfance est une période joyeuse faite pour explorer, sauter dans les flaques d'eau et se déguiser. Malheureusement, pour les enfants malades, ces plaisirs d'enfance sont remplacés par une vie ponctuée de douleur, de fatigue, d'aiguilles, de médicaments et d'hospitalisation », explique Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. « Je suis infiniment reconnaissante à Bell Média et à ses stations de radio, ainsi qu'à nos donateurs et commanditaires qui veillent, année après année, à ce que les enfants du Québec reçoivent les meilleurs soins lorsqu'ils en ont le plus besoin. Je remercie du fond du coeur les enfants et les parents qui ont témoigné de leurs épreuves et de leurs triomphes aujourd'hui. Vos témoignages sont une véritable source d'inspiration pour nous tous. »

Tous les dons faits lors du Radiothon sont versés au Fonds pour la santé des enfants afin de combler les besoins les plus urgents de l'Hôpital, dont l'achat d'équipements médicaux et chirurgicaux et le financement de services et de projets novateurs.

Merci à nos formidables commanditaires!

Merci aux stations de radio de Bell Média, à notre partenaire du centre d'appels Dormez-vous ainsi qu'à nos commanditaires des Heures des miracles : Ardène, Goldwater, Dubé, La Fondation Tenaquip, Otsuka, Revolution Group, Rio Tinto, et SNC-Lavalin.

« Dormez-vous est fier de continuer à soutenir le Radiothon annuel Pour la santé des enfants, a déclaré Angelo Lanni, directeur des ventes, Dormez-vous. Cet événement annuel émouvant permet de recueillir des fonds qui transforment la vie des enfants malades et de leur famille. En tant que marque locale, nous restons inébranlables dans notre engagement à soutenir notre communauté et à faire une différence positive dans leur vie, année après année. »

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS (LA FONDATION DU CHILDREN)

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté afin de soutenir l'innovation dans les soins cliniques, la recherche et l'enseignement en soins pédiatriques et materno-foetaux à l'Hôpital de Montréal pour enfants, l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. La Fondation soutient également le programme de santé et de développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), l'un des trois meilleurs instituts de recherche au Canada. Notre plus importante initiative de collecte de fonds, la campagne Panser autrement, vise à réunir 200 millions de dollars d'ici 2026. Les fonds recueillis serviront à propulser des projets innovants dans le domaine des soins pédiatriques et materno-foetaux qui en repousseront les limites à l'échelle internationale et aideront Le Children à Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 600 M$, qui ont aidé les enfants malades du Québec et des quatre coins du monde à se remettre sur pied et à retrouver leur petit côté tannant. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, visitez www.fondationduchildren.com.

25 août 2023

