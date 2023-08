QUANTRON annonce sept premiers mois de succès avec une expansion internationale dans le cadre de sa stratégie de mondialisation





Quantron AG annonce des commandes cumulées d'une valeur de 20 millions d'euros pour les sept premiers mois de l'année

Le carnet de commandes et les demandes de financement approuvées par les clients dépassent cumulativement les 100 millions d'euros

QUANTRON se développe avec la fondation de Quantron Italy S.r.l. et dispose désormais de partenaires et de bureaux affiliés dans huit pays en Europe , au Moyen-Orient, en Inde et aux États-Unis

, au Moyen-Orient, en Inde et aux États-Unis QUANTRON et GTL créent une coentreprise baptisée ROQIT avec des sites à Augsbourg (Allemagne) et Hyderabad (Inde) pour bâtir une plateforme de transaction numérique pour les besoins des flottes zéro émission

AUGSBOURG, Allemagne, 25 août 2023 /PRNewswire/ -- Quantron AG , spécialiste du transport durable de passagers et de marchandises, a terminé avec succès le deuxième trimestre de 2023. Compte tenu de l'évolution rapide de l'industrie et de la demande internationale croissante de solutions de mobilité à zéro émission, l'entreprise de technologies propres est convaincue d'atteindre ses objectifs de croissance.

Au cours des sept premiers mois de l'année, la société a enregistré des prises de commandes à hauteur de 20 millions d'euros et un carnet de commandes et des demandes de financement approuvées auprès de clients totalisant plus de 100 millions d'euros.

Création de Quantron Italy S.r.l

Fin mai, QUANTRON a annoncé l'acquisition d'EYES Group s.r.l. auprès de FRIEM S.p.A. et la création de Quantron Italy S.r.l. La société Quantron Italie est basée à Milan, où l'accent initial sera mis sur les véhicules pour le dernier kilomètre et sur les bus à zéro émission. Elle a déjà livré quatre minibus entièrement électriques aux municipalités de l'île d'Elbe et remporté un appel d'offres pour 6 bus urbains électriques à Turin. Le directeur général de Quantron Italie est Fabrizio Simoni, un cadre de l'automobile avec plus de 20 ans d'expérience dans les organisations internationales

Quantron USA à l'ACT Expo en Californie

Lors du plus grand salon commercial pour les véhicules commerciaux respectueux du climat aux États-Unis - le salon Advanced Clean Transportation (ACT) d'Anaheim, en Californie - la filiale américaine Quantron USA, Inc. a présenté pour la première fois son concept pour le marché américain ainsi que le premier prototype de son camion électrique à hydrogène de classe 8. Au début de la production, QUANTRON prévoit une autonomie sans précédent pour les véhicules de cette catégorie aux États-Unis, d'environ 750 à 850 miles (soit environ 1 200 à 1 360 km) avec une capacité de réservoir de 100 kg d'hydrogène. QUANTRON offre ainsi une véritable alternative aux poids lourds diesel aux États-Unis. Le camion sera développé et fabriqué sur son site américain du Michigan, près de Detroit.

Renforcement du conseil de direction et de surveillance de QUANTRON

Beate Reimann a pris le poste de directrice financière (CFO) de Quantron AG au 1er juillet 2023 et soutiendra spécifiquement la société dans le cycle de financement B lancé avec la banque d'investissement STIFEL. Elle dispose de plus de 20 ans d'expérience dans des organisations financières internationales de premier plan et a fait ses preuves en matière de résultats financiers. Elle jouera un rôle important dans la préparation de Quantron AG pour son marché des capitaux et son introduction en bourse.

En outre, Mohamed Oun, responsable de la comptabilité et des finances chez Mesientos Limited - une filiale d'Oilinvest B.V., a été élu au conseil de surveillance de Quantron AG. Il remplace Robert Schäble, qui quitte le conseil de surveillance à sa propre demande. Mesientos Limited est une branche d'investissement du groupe Oilinvest, qui exploite environ 2 450 stations-service en Europe via sa filiale Tamoil.

Greentech Festival de Berlin : QUANTRON et GTL présentent ROQIT

Avec Goldstone Technologies (GTL), une société indienne cotée de premier plan dans le domaine de l'intelligence commerciale et des services informatiques, Quantron AG a conclu une coentreprise sous le nom de ROQIT. L'objectif de la coentreprise est de mettre en place une plateforme de transaction numérique agissant comme la colonne vertébrale numérique de Quantron-as-a-Service (QaaS).

De plus, des solutions logicielles appuyées par l'IA sont en cours de développement pour le marché de la gestion de parc automobile à zéro émission en expansion rapide ; elles pourront être utilisées indépendamment des fabricants. La plateforme intégrée a été présentée pour la première fois au Greentech Festival de Berlin en mai. Elle est composée de cinq piliers numériques : Gestion du parc automobile, assurance en tant que service, économie de l'hydrogène, bilan des gaz à effet de serre (quotas de GES) et données.

Lors de sa visite sur le stand de QUANTRON à l'occasion du Greentech Festival, le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a souligné l'importance des innovations durables et s'est dit enthousiaste à l'égard du vaste portefeuille de QUANTRON, qui comprend à la fois des véhicules à batterie et à l'hydrogène électrique : « Je m'engage pour l'ouverture technologique en Allemagne et en Europe. Comme vous le savez probablement, nous nous concentrons sur les véhicules électriques à batterie, mais il y existe d'autres possibilités. Je pense qu'il y a différents cas d'utilisation et c'est pourquoi nous avons besoin d'une diversité de technologies. »

Perspectives pour l'année 2023

Michael Perschke, directeur général, a déclaré : « L'année 2023 est notre année de transformation et est marquée par la montée en puissance de nos camions QUANTRON QLI FCEV et QUANTRON QHM FCEV AERO, nos 2 produits à piles à combustible phares développés en collaboration avec Ballard Power. Nous relevons ce défi avec brio et nous prévoyons de livrer jusqu'à 25-40 véhicules à pile à combustible à nos clients cette année. En outre, nous sommes en plein cycle de financement B et avons déjà pu signer divers « Enregistrements d'intérêt » et protocoles d'accord. Le cycle B assurera notre expansion au-delà de 2024. Nous utiliserons les recettes pour notre « Offensive hydrogène » et nous sommes fiers que des partenaires comme Ballard Power, Fund 4 Sustainability et NEUMAN ESSER Group soutiennent notre stratégie et fassent partie de notre écosystème. Nous annoncerons un nouvel investisseur au début de septembre. »

Andreas Haller, président, a déclaré : « Le 15 juillet 2023, nous avons célébré le 4e anniversaire de Quantron AG et je suis fier de ce que notre équipe a accompli jusqu'à présent. Nous pouvons désormais nous targuer d'être leaders du marché technologique des camions à pile à combustible à hydrogène et je suis fier de l'équipe de QUANTRON et de nos partenariats mondiaux. »

À propos de Quantron AG

Quantron AG est un fournisseur de plateformes et un spécialiste de la mobilité durable pour les personnes et les marchandises, en particulier pour les camions, les bus et les fourgonnettes équipés de groupes motopropulseurs entièrement électriques et de la technologie des piles à combustible H2. En tant que filiale high-tech de la célèbre société Haller KG, l'entreprise basée à Augsbourg/Bavière combine plus de 140 ans d'expérience dans le domaine des véhicules commerciaux avec le tout dernier savoir-faire en matière d'e-mobilité, et se positionne à l'échelle mondiale en tant que partenaire des équipementiers existants.

Avec l'écosystème Quantron-as-a-Service (QaaS), QUANTRON propose un concept global qui inclut toutes les facettes de la chaîne de valeur ajoutée de la mobilité : QUANTRON INSIDE comprend une large gamme de nouveaux véhicules ainsi que des conversions de véhicules existants et d'occasion du diesel à la batterie et à l'hydrogène électrique grâce à la technologie hautement innovante QUANTRON INSIDE. Avec un réseau européen de 700 partenaires de service, QUANTRON CUSTOMER SOLUTIONS garantit des solutions après-vente numériques et physiques ainsi qu'une gamme de services pour l'entretien, les réparations et les pièces détachées, la télématique et les solutions in-cloud pour le diagnostic à distance et la gestion de flotte. Les clients reçoivent des conseils individuels sur, entre autres, des solutions de recharge et de réservoir sur mesure, des offres de location, de financement et de leasing. Des formations et des ateliers sont également proposés dans le cadre de la QUANTRON Academy. À l'avenir, QUANTRON ENERGY & POWER STATIONS réalisera la production d'hydrogène vert et d'électricité en tant que plateforme. À cette fin, Quantron AG s'est associé à un certain nombre de partenaires mondiaux solides. Dans le même temps, cette Clean Transportation Alliance est également un élément important pour fournir aux véhicules l'infrastructure de recharge verte et de réservoir d'hydrogène nécessaire.

QUANTRON incarne les valeurs fondamentales que sont la FIABILITÉ, l'ÉNERGIE et le COURAGE. L'équipe d'experts du moteur d'innovation pour la mobilité électrique apporte une contribution importante au transport durable et écologique des personnes et des marchandises.

Retrouvez Quantron AG sur les réseaux sociaux LinkedIn et YouTube . Pour plus d'informations, consultez le site www.quantron.net

Vous trouverez des images en haute et basse résolution ici : Communiqués de presse de Quantron AG

Contact :

Quantron AG

Koblenzer Straße 2, 86368 Gersthofen, Allemagne

Tél. : +49 (0)821-789840-0

E-mail : [email protected]

Web : www.quantron.net

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2193523/Quantron_AG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2103039/4237345/Quantron_Logo.jpg

25 août 2023 à 12:28

Communiqué envoyé leet diffusé par :