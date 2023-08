DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL : L'INSÉCURITÉ RESURGIT AU SEIN DES PREMIÈRES NATIONS





WENDAKE, QC, le 25 août 2023 /CNW/ - Au moment où la Commission des institutions de l'Assemblée nationale du Québec s'apprête à commencer ses consultations particulières sur le projet de loi no 32, Loi instaurant l'approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux, la décision rendue mercredi par le Tribunal administratif du travail renforce les préoccupations largement partagées par les Premières Nations et les constats affirmés par maintes commissions d'enquêtes publiques, notamment en matière de sécurisation culturelle, de racisme et de discrimination.

Dans sa décision, le Tribunal administratif du travail reconnaît l'existence de la discrimination systémique. Toutefois, la décision, purement administrative, de réintégrer la préposée aux bénéficiaires dans son même milieu de travail effrite profondément la confiance des Premières Nations envers tout le réseau québécois de la santé et des services sociaux.

« Il est évident que les politiques et les lois du système de santé actuel doivent être décolonisées pour y enchâsser de véritables principes de sécurisation culturelle élaborés conjointement avec les Premières Nations. Les injustices vécues par Joyce Echaquan ou toute autre personne issue d'une Première Nation sont inacceptables et méritent que tous les moyens nécessaires soient déployés pour y mettre fin », affirme Derek Montour, président de la CSSSPNQL.

Dans son projet de loi no 32, le gouvernement tente de faire bonne figure en exposant qu'il reconnaît l'importance de la sécurisation culturelle pour les peuples autochtones, mais il persiste à ne pas reconnaître le principe de Joyce et toute forme de discrimination systémique. Pourtant, l'article 24 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est clair : « Les peuples autochtones ont [...] le droit d'avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé [...] et en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale ».

Les Premières Nations sont les mieux placées pour recommander les actions visant à opérer les changements systémiques qui s'imposent à l'aide d'une réelle approche de sécurisation culturelle qu'elles auront définie. En effet, l'Institut national de santé publique du Québec, dans un récent rapport, distingue clairement la « sensibilisation culturelle » de la « sécurisation culturelle ». Cette dernière exige la pleine implication des Premières Nations dans les décisions qui les concernent et la reconnaissance de la discrimination systémique et de ses effets.

« L'assemblée des chefs de l'APNQL est de tout coeur avec la famille de Joyce Echaquan et la communauté de Manawan, et elle réitère son appui dans leurs efforts pour que le principe de Joyce soit enfin reconnu et mis en oeuvre. Nous devons demeurer vigilants et à l'écoute des répercussions que cette décision aura sur nos populations », a déclaré Ghislain Picard, chef de l'APNQL.

« Cette histoire ravive des blessures immenses. Elle nous rappelle qu'en tant qu'élues par notre population, nous devons nous assurer que tous les membres des Premières Nations reçoivent des services justes, équitables et sécuritaires. Le Conseil des femmes élues de l'APNQL soutient et appuie la famille et la communauté de Manawan dans leurs démarches », mentionne Nadia Robertson, conseillère de la Nation Micmac de Gespeg et porte-parole du Conseil des femmes élues de l'APNQL.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador.

À propos de la CSSSPNQL

La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador est un organisme à but non lucratif qui accompagne les Premières Nations au Québec dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de santé, de mieux-être, de culture et d'autodétermination.

