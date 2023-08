Les 5 femelles caribous montagnards de la Gaspésie seront bientôt relâchées de leur enclos de maternité





SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 25 août 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce le relâchement, à la fin d'août, des cinq femelles caribous maintenues dans l'enclos de maternité depuis leur capture en mars 2023. Cette action fait suite aux recommandations d'un comité scientifique aviseur externe.

Le comité mis en place au début d'août 2023 était composé des chercheurs universitaires et des vétérinaires suivants.

Stéphane Lair, professeur titulaire en santé de la faune de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal;

Éric Hallé, vétérinaire grands animaux de la Clinique Vétérinaire de l'Estuaire de Mont-Joli ;

; Martin-Hugues Saint-Laurent , professeur au département de biologie, chimie et géographie à l'Université du Québec à Rimouski ;

, professeur au département de biologie, chimie et géographie à l'Université du Québec à ; Fanie Pelletier , professeure au département de biologie à l'Université de Sherbrooke ;

, professeure au département de biologie à l'Université de ; Chris Johnson , professeur, Landscape Conservation and Management, University of Northern British Columbia .

Ses membres sont des spécialistes de la grande faune, impartiaux et reconnus tant régionalement que nationalement. Ils avaient pour mandat de formuler des recommandations pour orienter les décisions du Ministère concernant la remise en liberté des femelles caribous montagnards de la Gaspésie, placées en enclos de maternité en mars.

Après analyse et délibération, le comité scientifique aviseur recommande le relâchement des cinq femelles dans les prochaines semaines. Cette recommandation s'appuie sur l'importance qu'elles puissent contribuer à l'effort de reproduction de la population en nature pendant l'année 2023, et sur le fait que leur capture se trouvera facilitée à l'hiver 2024 grâce à leurs colliers émetteurs.

