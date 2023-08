/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce un soutien aux lignes d'assistance téléphoniques en cas de crise au Nouveau-Brunswick/





De : Femmes et Égalité des genres Canada

FREDERICTON, NB, le 24 août 2023 /CNW/ - Le 25 août, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, accompagnée de l'honorable Sherry Wilson, ministre responsable de l'Égalité des femmes, gouvernement du Nouveau-Brunswick, et Jenica Atwin, députée de Fredericton, feront une annonce de soutien aux lignes d'assistance téléphoniques en cas de crise au Nouveau-Brunswick.

Date : 25 août 2023 Heure : 9 h HAA Lieu : The Ville (salle communautaire)

241, rue Canada

Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3A 4A1

Notes pour les médias : Les membres des médias qui souhaitent assister à cet événement doivent s'inscrire avant 8 h HAA le 25 août 2023 en envoyant un courriel à [email protected].

