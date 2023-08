Déclaration du premier ministre concernant le décès de Keith Spicer





OTTAWA, ON, le 24 août 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès du premier commissaire aux langues officielles du Canada, Keith Spicer :

« C'est avec le coeur lourd que je me joins aux Canadiens qui pleurent le décès du premier commissaire aux langues officielles du Canada, Keith Spicer.

« Élevé dans une famille anglo-canadienne unilingue à Toronto, en Ontario, M. Spicer a consacré sa vie à la promotion du bilinguisme et à la défense du français dans les institutions et les médias canadiens. Universitaire et fonctionnaire respecté, il a commencé sa carrière en tant que professeur à l'Université d'Ottawa au début des années 1960 et a été chercheur sur le bilinguisme et le biculturalisme.

« En 1970, M. Spicer a été nommé premier commissaire aux langues officielles du Canada. À ce titre, il a défendu l'égalité entre le français et l'anglais dans nos institutions, en se fondant sur les valeurs de respect, d'inclusion et de dignité. Grâce à son leadership visionnaire, à ses talents de négociateur et à son honnêteté, il a aidé à mobiliser le soutien du public canadien à l'égard de la Loi sur les langues officielles et a défendu les droits des minorités francophones partout au Canada. Des années plus tard, il a présidé le Forum des citoyens sur l'avenir du Canada, dans le cadre duquel 700?000 Canadiens ont été consultés en vue de façonner l'avenir politique et social du Canada.

« Officier de l'Ordre du Canada, M. Spicer était également un journaliste et un animateur de télévision accompli ainsi que l'ancien rédacteur en chef du journal Ottawa Citizen. En 1989, il a été nommé président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, avant de s'installer à Paris, en France, en 1996, où il est demeuré un conférencier et écrivain prolifique.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de M. Spicer. Ses décennies de travail acharné ont contribué à façonner le paysage linguistique du Canada tel que nous le connaissons. C'est un flambeau que nous continuons à brandir haut en cherchant à établir l'égalité réelle du français et de l'anglais au Canada. »

